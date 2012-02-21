中国股市盘前看点--2月21日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区2月消费者信心指数

--欧盟财长会议

**宏观经济和政策面**

--中共中央政治局会议指出,今年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,根据形势变化适时适度预调微调,进一步提高政策的针对性、灵活性、前瞻性.

--中国国务院日前正式批复西部大开发"十二五"(2011-2015年)规划,明确提出重点任务及重大工程,继续把基础设施建设放在优先位置.

--欧债危机形势趋稳减缓热钱流出,令中国1月外汇占款重现增长,扭转了此前连续三个月的跌势,但当月财政存款季节性大幅增加却将其投放之功完全化解,这也许正是上周末央行意外再降存款准备金率的真正用意.

**重点行业和公司**

--银监会主席尚福林称,这次国际金融危机远没有结束,已步入更为复杂的新阶段.今年证监会将高度重视潜在的信用风险和流动性风险,尤其是要稳步化解地方政府融资平台贷款风险持续防控房地产贷款风险等.

--商务部副部长钟山称,在今年更加严峻的外贸形势下,中国将通过继续保持外贸政策稳定性,加快出台有关政策措施,以及加快外贸结构调整,增强外贸质量和效应等措施应对.

--为进一步鼓励产业资本在合理价位增持股份,证监会日前下发文件明确持股30%以上的股东每年2%自由增持股份的锁定期从12个月降至6个月.

--网络曝光安信地板涉嫌甲醛超标,中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)总裁郁亮就此事称,目前建材装饰市场确实比较复杂,但公司对自身采购体系有信心,将继续推进装修房战略.

**海外动向**

--美国股市周一休市..NCN

**关键点位**

--沪综指.SSEC半年线2,381点阻力较大.(完)

--整理 冉莹; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。