版本:
中国
中国财经 | 2012年 2月 28日 星期二 09:05 BJT

中国股市盘前看点--2月28日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区2月企业景气指数

--美国2月25日当周连锁店销售、1月耐用品订单

--世界银行行长佐利克在北京举行记者会

**宏观经济和政策面**

--中国外汇管理局表示,下一阶段建立健全本外币跨境资金流动监管框架的主要思路包括,加强政策储备,做好应对跨境资金双向流动风险的政策预案;同时坚持均衡管理,重点防范跨境异常资金流动等.

--上海证券交易所总经理张育军表示,要创造条件吸引养老金和企业年金等更多长期资金进入证券市场.

**重点行业和公司**

--中国农业科学院棉花研究所近日发布调查报告称,2012年棉花种植面积可能减少6.1%,并建议将临时收储价格上调5%.

--工信部公布《工业节能"十二五"规划》提出,到2015年,规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右,实现节能量6.7亿吨标准煤;另外,同时拟定九大节能重点工程,预计上述工程投资需求总额达5,900亿元.

--宁波银行 002142.SZ 业绩快报称,2011年实现净利润32.57亿元人民币,同比增长40.25%;当期实现基本每股收益1.13元,同比增幅24.18%.

--TCL集团 000100.SZ 2011年实现营业收入608.34亿元,同比增长17.28%;当期实现净利润16.71亿元,同比增长253.73%.

**海外动向**

--周一美国股市标普500指数收在2008年6月来最高水平,连涨三天,因油价从近期涨势回落,且数据显示美国楼市进一步改善.道琼工业指数收跌1.44点,或0.01%,至12,981.51点 .NCN

**关键点位**

--沪综指 .SSEC 2,500点仍面临较大阻力.(完)

--整理 冉莹; 审校 林高丽

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐