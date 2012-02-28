中国股市盘前看点--2月28日

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区2月企业景气指数
--美国2月25日当周连锁店销售、1月耐用品订单
--世界银行行长佐利克在北京举行记者会
**宏观经济和政策面**
--中国外汇管理局表示,下一阶段建立健全本外币跨境资金流动监管框架的主要思路包括,加强政策储备,做好应对跨境资金双向流动风险的政策预案;同时坚持均衡管理,重点防范跨境异常资金流动等.
--上海证券交易所总经理张育军表示,要创造条件吸引养老金和企业年金等更多长期资金进入证券市场.
**重点行业和公司**
--中国农业科学院棉花研究所近日发布调查报告称,2012年棉花种植面积可能减少6.1%,并建议将临时收储价格上调5%.
--工信部公布《工业节能"十二五"规划》提出,到2015年,规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右,实现节能量6.7亿吨标准煤;另外,同时拟定九大节能重点工程,预计上述工程投资需求总额达5,900亿元.
--宁波银行 002142.SZ 业绩快报称,2011年实现净利润32.57亿元人民币,同比增长40.25%;当期实现基本每股收益1.13元,同比增幅24.18%.
--TCL集团 000100.SZ 2011年实现营业收入608.34亿元,同比增长17.28%;当期实现净利润16.71亿元,同比增长253.73%.
**海外动向**
--周一美国股市标普500指数收在2008年6月来最高水平,连涨三天,因油价从近期涨势回落,且数据显示美国楼市进一步改善.道琼工业指数收跌1.44点,或0.01%,至12,981.51点 .NCN
**关键点位**
--沪综指 .SSEC 2,500点仍面临较大阻力.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。