中国股市盘前看点--2月28日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

--中国外汇管理局表示,下一阶段建立健全本外币跨境资金流动监管框架的主要思路包括,加强政策储备,做好应对跨境资金双向流动风险的政策预案;同时坚持均衡管理,重点防范跨境异常资金流动等.

--周一美国股市标普500指数收在2008年6月来最高水平,连涨三天,因油价从近期涨势回落,且数据显示美国楼市进一步改善.道琼工业指数收跌1.44点,或0.01%,至12,981.51点 .NCN