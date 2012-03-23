沪综指收挫逾1%至一个多月新低

路透北京3月23日电---中国股市沪综指周五收挫逾1%至一个多月新低,当周表现为逾三个月来最差.时值业绩发布期,市场对基本面持谨慎态度,分析师预计下周初大盘可能继续面临调整,但在2,330点附近有较强劲支撑.

沪综指.SSEC收报2,349.539点,跌26.233点,或1.1%,上次收盘低位为2月14日的2,344.771点.本周该指数累计下跌2.3%,为去年12月16日当周下挫3.91%以来最大单周跌幅.上海A股今日成交金额738.98亿元人民币,较上日的767.24亿元进一步萎缩.

"短线市场仍维持弱势格局,临近业绩公布时点,市场担心业绩短期出现变化,入市意愿不强."湘财证券策略分析师徐广福表示.

他认为,若消息面没有大变化,下周初大盘可能还有探底的过程,但随着上市公司业绩陆续公布,前景逐渐明朗,市场信心也会慢慢恢复.沪综指2,330点附近应会有强有力的支撑.

亚洲股市周五下跌,澳元等成长题材货币受挫,因数据显示中国和欧元区制造业活动萎缩,加剧了全球经济放缓的忧虑.

沪深300指数4月合约尾盘报2,570.2点,下跌0.95%,成交量为282,392手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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