沪综指收挫逾1%至一个多月新低

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月23日电---中国股市沪综指周五收挫逾1%至一个多月新低,当周表现为逾三个月来最差.时值业绩发布期,市场对基本面持谨慎态度,分析师预计下周初大盘可能继续面临调整,但在2,330点附近有较强劲支撑.
沪综指.SSEC收报2,349.539点,跌26.233点,或1.1%,上次收盘低位为2月14日的2,344.771点.本周该指数累计下跌2.3%,为去年12月16日当周下挫3.91%以来最大单周跌幅.上海A股今日成交金额738.98亿元人民币,较上日的767.24亿元进一步萎缩.
"短线市场仍维持弱势格局,临近业绩公布时点,市场担心业绩短期出现变化,入市意愿不强."湘财证券策略分析师徐广福表示.
他认为,若消息面没有大变化,下周初大盘可能还有探底的过程,但随着上市公司业绩陆续公布,前景逐渐明朗,市场信心也会慢慢恢复.沪综指2,330点附近应会有强有力的支撑.
亚洲股市周五下跌,澳元等成长题材货币受挫,因数据显示中国和欧元区制造业活动萎缩,加剧了全球经济放缓的忧虑.
沪深300指数4月合约尾盘报2,570.2点,下跌0.95%,成交量为282,392手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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