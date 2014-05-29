优先股有望三季度推出 股息率浮动更受投资者青睐--报载

路透上海5月29日 - 中国证券报周四报导，随着各家公司优先股发行预案出炉，优先股有望于三季度推出，7月或8月落地的可能性较大；包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)在内的多家上市银行将推出优先股发行方案。不过，预计下一步优先股发行节奏将放缓，以免给市场情绪带来负面影响。

报导援引业内人士称，在首批优先股推出后，各行业企业优先股发行方案将继续亮相；从股息率来看，银行类公司优先股股息率或许没有太大优势，但银行类公司优先股仍旧会是机构资金优先选择，而股息率浮动更受机构投资者青睐。

“之所以不能确定优先股正式推出的时间点，主要是由于目前有几个关键细节尚未敲定。”报导援引知情人士表示，“比如可买入的机构‘大名单’没有正式敲定。有些机构看到目前出炉的几家公司的方案后出现观望情绪。这就可能需要进一步扩大名单。”

从已公布的六家公司优先股发行方案来看，股息率计算各有不同。康美药业(600518.SS)优先股采用固定股息率，广汇能源(600256.SS)为浮动股息率，中国建筑(601668.SS)则给出一个单次跳息固定股息和五年到期赎回组合安排，浦发银行(600000.SS)公布的首家上市银行优先股的股息率则包括基准利率和固定溢价两部分。

“从目前看，浦发银行优先股股息率应会高于其他两家，基准利率和固定溢价加起来应在7%-8%之间，”报导援引券商人士称。

业内人士表示，随着优先股落地时点临近，优先股存量规模将进一步增加。优先股本质上仍是再融资的一种方式，优先股“狮子大开口”同样构成资金“抽血”压力。特别是优先股为发行顺利，股息率设计不得不确保一定吸引力，且具有债券的某些特性，使其有可能像银行理财产品及余额宝那样分流股市资金。

中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司周一公告称，拟申请发行不超过3亿股优先股，募集资金总额不超过人民币300亿元，将用于基础设施及其他投资项目、补充境内外重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。

对此，分析人士认为，作为解决国企债务问题的一种方法，将来“中字头”的大蓝筹可能都会大量发行优先股。但在发行后，投资者是否买账值得关注。（完）

(发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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