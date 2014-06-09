中国股市本周流动性与基本面仍处于弱平衡--中信证券

路透北京6月9日 -

中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告认为，本周A股市场流动性与基本面仍处于弱平衡，房地产风险释放的趋势难以扭转，市场中期走势依然将震荡向下寻底。

报告并指出，短期来看，一方面欧央行超预期的货币宽松改善了外部流动性环境，但经济疲弱和人民币汇率趋势影响下，国内对海外资金吸引力还有待观察，而短端利率继续下行的空间也不大。另一方面，预计本周五公布的实体经济数据将弱于市场预期。

“整体来看，流动性与基本面弱平衡下，本周市场将维持弱势震荡。”报告认为。

报告并指出，欧央行宽松力度超市场预期，主要通过改善海外流动性环境对冲美联储QE退出的影响，对A股影响偏正面，但实际的影响程度取决于中国经济以及人民币汇率的走势。

而自5月以来，热钱流出放缓，央行为了平稳度过季末在公开市场操作态度更为慷慨，5~6月流动性相较于4月有所改善，6月流动性将平稳度过，短端利率或继续下行，但是下行空间不大。

报告认为，过去两周市场基本面预期最重要的变化在于国内数据预期向好与政策微刺激的力度减弱。本周五公布的5月国内实体数据低于市场预期的可能性依然比较大，但对本周市场整体不利冲击有限。

中国股市沪综指周一早盘9:50分报2,030.39点，微跌0.3%.（完）

(发稿 张晓翀；审校)

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