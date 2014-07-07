沪综指震荡近收平 新一轮退市制度改革启动冲击绩差股下跌

路透北京7月7日 - 中国股市沪综指周一震荡近收平。上周五证监会启动新一轮退市制度改革，今日两市ST板块受此冲击整体下跌。分析师指出，今天大盘整体维持稳定态势，但退市制度的出台对市场仍造成一定影响，且新股炒作亦有降温迹象。

沪综指.SSEC收报2,059.927点，涨0.552点或0.03%，上证A股今日成交814亿元人民币，上交易日为835亿元。

“今天创业板的调整幅度大于其他几个板块，说明上周五退市制度对今天整个市场还是造成一定冲击，冲击的主要方向还是一些中小市值的股票。”方正证券策略分析师陈敏表示。

中信证券策略组报告指出，短中期来看，在退市制度市场化过程中，即退市频率由目前较低的水平上升至一个更高的均衡水平之前，市场实质承担的风险水平将逐步上升，这可能对风险溢价产生上行的推力。长期则有助于抑制A股市场投机氛围，并缓解资金供需失衡的状况。

中国证监会周五就改革完善并严格实施上市公司退市的制度向社会征求意见，提出将实现上市公司退市的市场化、法治化和常态化，健全上市公司主动退市制度，进一步明确市场交易类、财务类强制退市指标，实施重大违法公司强制退市制度。

*ST昌九(600228.SS)收报跌停，深市创业板指数P收跌1.257%。

今日新股炒作出现降温迹象，7月1日上市的依顿电子(603328.SS)盘中率先打开涨停板，龙大肉食(002726.SZ)因股票交易异常波动，在近三个交易日内累计上涨超过20%而依照深交所规定今日开始停牌自查，而一心堂(002727.SZ)等7股继续上演涨停秀。

沪深300指数.CSI300收报2,176.289点，跌0.11%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,164.2点，跌0.12%，成交458,069手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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