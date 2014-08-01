焦点：中国股市急升至2013年12月以来高点 涨势能否持续不确定

路透上海/香港8月1日 - 中国股市已升至2013年12月以来的最高点。一周多前开始的这波强劲升势，令人冀望这个表现非常落后的股市终于走出低谷。

鉴于对北京最近公布的乐观经济数据可靠性的怀疑，投资者面对的问题是涨势能持续多久。一些分析师猜测，这波涨势是因投机客押注货币市场和楼市政策放松，而不是对消费需求有信心。

今年已有两波涨势不了了之，不过涨幅比这次小。一些分析师认为，这波涨势可能更为持久，即便在一定程度上是受流动性推动。

中国蓝筹股的低估值、潜在的外资流入以及乐观的经济数据，引燃了这波涨势。分析师认为，涨势可能在第三季持续，并可能为2015年牛市奠定基础。

沪综指.SSEC在八个交易日累计涨近7%。周四约为2,180点，较年初上涨逾3.3%。恒生国企指数.HSCE涨幅约为3.6%。

一项路透调查显示，基金经理计划在未来三个月把更多资产转向股市。

“有清楚的迹象显示，国内基金和QFII最近都在上海增持大盘蓝筹股，”华泰证券驻南京资深研究员陈慧琴称。

“这是因为上海股市估值，尤其是银行等指数权重股估值真的太低...有这么多热门个股，可以说市场将持续看好。”

多数中国大型股的市盈率远低于国外同业，特别是银行股以较大的折扣交易。(相关图表见：bit.ly/1oIlxun)

平安罗素投资管理(上海)首席投资官Brian Ingram预料到股市会反弹，但表示没想到涨幅这么大。

“周期类股票也开始上涨，让人有点意外，或许可以看作对经济的信心好转的迹象，意味着涨势可能更持久，”Ingram称。

**流动性驱动**

也有些不太正面的因素，放松货币政策可能促使投机性资金流入股市，而且迹象显示，经济基本面疲弱促使政府放松楼市调控。

尽管这两个因素在短期内对股市有利，尤其地产开发类股是权重股，并能带动银行类股，但可能都难以持续。

“最近香港和大陆股市的涨势基本是受流动性驱动，”凯基证券亚洲联席董事邝民彬称。

分析师表示，除今年稳步开放流动性闸门外，中国人民银行最近向中国国家开发银行提供1万亿元人民币(1,619.2亿美元)的再贷款，用于中国各地区的棚户区改造。

Ingram认为，流动性刺激是政府提高消费需求战略的一部分，不过他表示，这些措施不能解决中国信贷市场和房地产市场基本面的扭曲。

经济学家认为，房价大幅回调是近期中国经济面临的最大威胁，而且对于中国今年能否实现7.5%的增长目标的疑问增加。

因此，许多地方政府开始松绑购房限制，分析师认为这在一定程度上帮助了股市复苏。

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**寻求改革红利**

中国推进改革的措施提高了人气，但尽管中国政府誓言让市场力量更自由地主导股市，但目前为止变化仅限于监管机制的微调与打击内幕交易等。

近期公布的沪港通项目可能产生更大影响。沪港通允许内地与香港交易所在配额机制下进行双向投资，分析师认为该举措有望带来重大变化。

里昂证券策略师Francis Cheung说，尽管沪港通产生的短期流动性可能使得涨势延续，但对于经济增长已经稳固的信心才是投资者最需要的。

“最终，股市将重新取决于经济状况。”(完)

(编译 王丽鑫/石冠兰 审校 张涛/屈桂娟)

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