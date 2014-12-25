沪综指大幅收升3.4% 一带一路”等主题股领涨大盘

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京12月25日 - 中国股市沪综指周四大幅收升3.4%，今日早盘股指在金融股的带领下反弹上扬，午盘后“一带一路”等主题股带领个股出现普涨。分析师指出，近日大幅调整后，部分资金选择调整较充分的金融股、周期类股票重新进场，股指得到推升。
沪综指.SSEC收报3,072.54点，涨100点或3.36%，上证A股今日成交3,788亿元人民币，上个交易日为3,785亿元。
“今天基本上行业普涨，可能因为这周前三天调整比较大了，有些资金愿意重新进场。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他认为，金融、钢铁蓝筹板块大幅反弹后，估值水平逐步接近历史均值，继续向上的动力逐渐减弱。目前位置股指继续向上的空间不大。
中国国务院周三召开常务会议称，决定进一步盘活财政存量资金，以及通过简化审批手续、拓宽融资渠道等支持企业“走出去”，并将完善人民币跨境支付和清算体系。
有国内媒体援引消息人士透露，中国央行与24家大型金融机构最新会议信息显示，非银行金融机构同业存款与同业借款纳入存贷比，但是存款准备金初步定为零，上述机构不包括财务公司。
上证银行股指数.SSEBKI收涨4.71%，中国人寿(601628.SS)、中国中冶(601618.SS)、中国交建(601800.SS)均涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,335.42点，涨3.25%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,374点，涨3.88%，成交1,706,499手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用0亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。