沪综指大幅收升3.4% 一带一路”等主题股领涨大盘

路透北京12月25日 - 中国股市沪综指周四大幅收升3.4%，今日早盘股指在金融股的带领下反弹上扬，午盘后“一带一路”等主题股带领个股出现普涨。分析师指出，近日大幅调整后，部分资金选择调整较充分的金融股、周期类股票重新进场，股指得到推升。

沪综指.SSEC收报3,072.54点，涨100点或3.36%，上证A股今日成交3,788亿元人民币，上个交易日为3,785亿元。

“今天基本上行业普涨，可能因为这周前三天调整比较大了，有些资金愿意重新进场。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他认为，金融、钢铁蓝筹板块大幅反弹后，估值水平逐步接近历史均值，继续向上的动力逐渐减弱。目前位置股指继续向上的空间不大。

中国国务院周三召开常务会议称，决定进一步盘活财政存量资金，以及通过简化审批手续、拓宽融资渠道等支持企业“走出去”，并将完善人民币跨境支付和清算体系。

有国内媒体援引消息人士透露，中国央行与24家大型金融机构最新会议信息显示，非银行金融机构同业存款与同业借款纳入存贷比，但是存款准备金初步定为零，上述机构不包括财务公司。

上证银行股指数.SSEBKI收涨4.71%，中国人寿(601628.SS)、中国中冶(601618.SS)、中国交建(601800.SS)均涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,335.42点，涨3.25%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,374点，涨3.88%，成交1,706,499手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用0亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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