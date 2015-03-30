沪综指收升2.6%至七年新高 一带一路概念股及房产股领涨

路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周一放量收升2.6%，创逾七年收盘新高和两个多月最大单日涨幅。分析师指出，在中国周末宣布“一带一路”框架方案后，今日沪深两市基建港口建材等相关概念大幅上涨，而午后有关央行或会放松二套房贷的传言，给炽热的股市再添一把柴，大盘节节攀高。

沪综指.SSEC收报3,786.57点，大涨95.47点或2.59%，这是1月21日（4.74%)以来最大单日涨幅；此前收盘高点为2008年3月21日的3,796.57点。上证A股今日成交6,893亿元人民币，上日为5,057亿元。

“大家总体上是看涨的，所以只要有个什么东西（题材或消息），大家就往上扑。”长江证券分析师宋中庆指出，增量资金还在持续进入，各种题材或概念股，无疑给新入市资金提供了追逐对象。

位于“一带一路”重点发展区域--新疆和福建的新疆青松建化(600425.SS)、厦门港务(000905.SZ)，以及基建类央企中国电建(601669.SS)和中国交建(601800.SS)等收盘均封住涨停。

中国国家发展改革委、外交部、商务部上周六联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。该文件中提到，发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗口作用，打造丝绸之路经济带核心区；支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。

房地产股成为午后明星股，上证地产类指数.SSEP收升7.33%，龙头股万科(000002.SZ)收涨6.67%。

此前新浪微博上有消息称，中国央行今天中午紧急通知媒体，周一下午三点半召开新闻发布会，有重要事项发布。市场传言届时可能会宣布放松二套房贷政策。不过央行新闻处稍后对路透明确表示，截至目前，尚未接到央行其他部门将召开新闻发布会的通知。

沪深300指数.CSI300收报4,088.178点，涨2.93%；沪深300指数期货主力4月合约CIFJ5尾盘报4,121.6点，涨3.90%，成交1,232,330手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出10.8亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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