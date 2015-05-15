沪综指震荡收跌1.6% 期指交割叠加新股压力加剧市场谨慎气氛

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京5月15日 - 中国股市沪综指周五收跌1.6%。分析师指出，部分投资者担忧证监会下午例会可能传出不利消息，下周新股发行又将冻结大量资金，再加上周五恰逢期指交割，消息面诸多不利因素令市场气氛整体偏谨慎，量能萎缩，多数个股出现回调。
沪综指.SSEC收报4,308.69点，跌69.62点或1.59%，盘中最低探至4,278.55点。本周股指累积上涨2.4%；上证A股今日成交6,583亿元人民币，上日为6,634亿元。
“5月份股市政策有一些微调之后，市场逢周五表现出习惯性的谨慎态度，且这种谨慎有所蔓延。”中信建投分析师安尉说。
他并认为，新股发行提速后，短线套利资金减少，确实对资金面构成一定影响。
由于周五适逢期指交割，沪深300指数期货5月合约到期，而6月合约目前处于贴水状态，安尉认为这也是市场当前谨慎心态的一种体现。
新华社主办的《经济参考报》昨日发文称“中国创业板正在上演的这场史无前例大泡沫的背后，是一幕机构投资者抱团取暖联合做庄、散户投资者跟风炒作、卖方研究推波助澜、上市公司配合炒作话题的狂欢大剧。”官媒态度的转变无疑对市场情绪构成较大冲击。
东北证券分析师沈正阳认为，目前市场估值偏高，而且基本面和政策面的不确定因素在增多，估计短期内大盘还将继续震荡整理。
下周将有20家新股密集发行，网上申购日基本集中在下周二和周三。不过中国证监会主席肖钢周五稍早表示，A股新股发行由一个月一批次改成两批次不会对市场造成很大的影响。
今日跌幅居前的板块包括保险、券商和煤炭，其中长江证券(000783.SZ)收跌6.32%，新华保险(601336.SS)收跌4.86%，陕西煤业(601225.SS)收跌5.86%。
沪深300指数收报4,617.47点，跌1.77%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报4,581点，跌1.64%，成交1,487,039手。130亿元额度的沪股通净买入6亿元（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。