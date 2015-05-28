版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 5月 28日 星期四 15:28 BJT

沪综指收挫6.5% 创逾四个月最大单日跌幅

中国股市沪综指周四收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅，终结此前连续七日涨势。分析师称，大盘此前累积了大量获利盘，今日出现集中回吐拖累大盘暴跌，蓝筹股板块领跌。此外，下周包括中国核电在内的多只新股网上申购将冻结大量资金，有关资金面紧张的担忧重燃影响了市场情绪，资金离场迹象明显，预计短期大盘维持高位震荡格局。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐