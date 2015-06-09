过半投资者认为中国股价偏高 但仍看好中期前景--投保基金

路透上海6月9日 - 中国证券投资者保护基金有限责任公司日前发布5月月度投资者信心调查专报称，过半投资者认为股价偏高，但仍有近三成投资者考虑在未来三个月内增加投资股票资金；另外投资者亦对国内经济政策利于股市信心较强，仍看好股市中期前景。

上证报周二援引该调查报告显示，5月股票估值指数较上月下降8.0至44.7，这是该指数2010年12月以来首次低于50中值以下，表明认为股价偏高的投资者比例超过股价偏低的投资者。

虽然超半数认为当前股价估值偏高，但5月的买入指数不降反升至60.2。上月这一指数为58.9。其中，在未来三个月内考虑增加投资于股票资金量的投资者占28.6%，考虑减少的投资者占11.2%，45.7%的投资者选择维持现有资金量。

调查专报指出，同时5月大盘乐观指数为65.2，较上月下降1.7；大盘抗跌指数为63.9，与上月持平。其中，投资者认为上证综指在未来一个月会上涨的达到36.7%（上月为42.2%）；预计未来三个月会上涨的占47.1%（上月为45.8%）；46.6%（上月为43.2%）的投资者看好未来六个月的中国股市。

调查专报认为，投资者对国内经济政策有利于股市的信心依然较强。5月政策面稳增长暖风频吹，涉及制造业、电子商务、医疗改革及地方债等多个方面。由于5月汇丰中国采购经理人指数（PMI）仍然处于荣枯线下方，市场普遍认为稳增长政策将继续加码。

从投资者信心指数看，投资者亦对今年以来股市表现感到稳定乐观；调查专报显示，5月份中国证券市场投资者信心指数达到63.8，同比大幅上升34.3%，环比微降2.1%，自去年6月起连续12个月处于乐观区间。

本次证券投资者信心调查从2015年5月17日起依托投保基金公司投资者调查固定样本库进行，其中包括1,397名个人投资者和186名一般机构投资者。截至5月26日，收回有效问卷1,497份，有效问卷回收率达到94.6%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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