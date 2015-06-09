过半投资者认为中国股价偏高 但仍看好中期前景--投保基金

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透上海6月9日 - 中国证券投资者保护基金有限责任公司日前发布5月月度投资者信心调查专报称，过半投资者认为股价偏高，但仍有近三成投资者考虑在未来三个月内增加投资股票资金；另外投资者亦对国内经济政策利于股市信心较强，仍看好股市中期前景。
上证报周二援引该调查报告显示，5月股票估值指数较上月下降8.0至44.7，这是该指数2010年12月以来首次低于50中值以下，表明认为股价偏高的投资者比例超过股价偏低的投资者。
虽然超半数认为当前股价估值偏高，但5月的买入指数不降反升至60.2。上月这一指数为58.9。其中，在未来三个月内考虑增加投资于股票资金量的投资者占28.6%，考虑减少的投资者占11.2%，45.7%的投资者选择维持现有资金量。
调查专报指出，同时5月大盘乐观指数为65.2，较上月下降1.7；大盘抗跌指数为63.9，与上月持平。其中，投资者认为上证综指在未来一个月会上涨的达到36.7%（上月为42.2%）；预计未来三个月会上涨的占47.1%（上月为45.8%）；46.6%（上月为43.2%）的投资者看好未来六个月的中国股市。
调查专报认为，投资者对国内经济政策有利于股市的信心依然较强。5月政策面稳增长暖风频吹，涉及制造业、电子商务、医疗改革及地方债等多个方面。由于5月汇丰中国采购经理人指数（PMI）仍然处于荣枯线下方，市场普遍认为稳增长政策将继续加码。
从投资者信心指数看，投资者亦对今年以来股市表现感到稳定乐观；调查专报显示，5月份中国证券市场投资者信心指数达到63.8，同比大幅上升34.3%，环比微降2.1%，自去年6月起连续12个月处于乐观区间。
本次证券投资者信心调查从2015年5月17日起依托投保基金公司投资者调查固定样本库进行，其中包括1,397名个人投资者和186名一般机构投资者。截至5月26日，收回有效问卷1,497份，有效问卷回收率达到94.6%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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