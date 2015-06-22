香港《经济日报》：测A股后市 要知中央变与不变

（6月22日社评）

A股上周累泻一成三，后市主要看中央取态。中央驾驭疯牛、营造慢牛的用心未变，但手法却有变，除未再托市，更主动催化A股调整，若能继续忍痛及改革，可望换A股长远健康。

中央驭A股疯牛 手段较成熟

A股疯牛上周突窒步，沪深股市累跌逾一成三，多家外资投行更纷唱淡A股，指泡沫太大，若爆破恐泻五成。惟A股仍是半封闭市场，外资影响力有限，A股后市还看内资大妈会否继续追捧，而最影响内资动向的，将是中央对股市的取态。中央对A股的两个基本目标，相信则未变。

其一，中央要借慢牛撑经济。内地上月内需、外需表现皆欠理想，市场预期今年第二季经济增长恐跌破7%，第三季能否反弹仍难逆料，故中央主观愿望，仍是营造A股慢牛，借助A股可持续繁荣制造财富效应，以推动民众消费与企业投资，力撑经济。

其二，中央要驭牛而非屠牛。A股在过去一年间累升最多一倍半，升势严重透支，更关键是股市杠杆过高，除正规两融（孖展、沽空）规模在一年内由不足四千亿元（人民币，下同），暴涨至约2.3万亿元，非正规场外配资更至少五千亿元，中央难免忧心股市杠杆大增，要驭牛以控风险。

惟中央对A股基本目标虽未变，但调控手段却有变，更主动力遏疯牛。一方面，A股面对收紧两融、严查场外配资等利淡消息时，中央未再如过去般急不及待出面澄清，反而「忍口」让不利传闻自行发酵，催化A股调整。

另一方面，中央亦更积极出手，在整顿股市杠杆交易、并推出大批新股上市集资，抽走市场资金的同时，人民银行更未如过去般透过公开市场操作，或中期借贷便利（MLF）等工具向市场放水，令A股在资金明显抽紧下，出现显着回吐。

中央忍痛让A股回落，做法正确，惟中央还须继续忍痛一段时间。因中央若又如今年1月中，以至5月初及5月底三次A股出现单日暴挫时，便急不及待「呵护」，市场势更押注中央不敢忍痛让A股调整，那A股疯牛只会更变本加厉，驭牛势前功尽废。

要让股市续冷静 藉机遏投机

中央除要换取更多时间，让市场冷静，并须趁机进一步理顺券商的两融业务、亦要严打违规的场外配资，减低股市投机资金，令A股在稳定的环境下逐步降低过高的杠杆，助A股后市步向健康。

若中央继续忍痛，短期内A股仍处调整期，将影响港股走势。惟中央要摆脱A股牛市短命的宿命，就必须继续让市场冷静、抑制泡沫。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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