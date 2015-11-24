中国券商自营不必“每天净买入股票” 对市场冲击有限（更新版）

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
(新增分析师评论)
路透北京11月24日 - 据消息人士透露，中国证监会近日取消了“证券公司自营股票每天净买入”的要求，并要求各证监局督促证券公司进一步加强风险管理。分析师称，无需过度担忧券商自营取消头寸限制对市场的负面冲击，存量行情仍将延续。
国金证券策略团队指出，券商自营取消头寸限制会有影响，但无需过度夸大，存量行情仍将延续。此举在一定程度上的确增加了之前被限制的自营盘的空头头寸，有锁定全年收益趋向，但其对市场的负面冲击无需过度担忧，不是决定市场拐点的核心因素。
通知称，鉴于目前市场已逐步企稳，为充分发挥市场自我调节作用，恢复市场证券经营机构常规监管，决定取消关于保持股票每天自营净买入的要求。
截至发稿时，未联系到中国证监会相关部门予以置评。
中国21家证券公司7月初曾发布联合公告，将以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF（交易所买卖基金）。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘在7月3日余额基础上不减持，并择机增持。（完）
(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)