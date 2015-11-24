中国券商自营不必“每天净买入股票” 对市场冲击有限（更新版）

(新增分析师评论)

路透北京11月24日 - 据消息人士透露，中国证监会近日取消了“证券公司自营股票每天净买入”的要求，并要求各证监局督促证券公司进一步加强风险管理。分析师称，无需过度担忧券商自营取消头寸限制对市场的负面冲击，存量行情仍将延续。

国金证券策略团队指出，券商自营取消头寸限制会有影响，但无需过度夸大，存量行情仍将延续。此举在一定程度上的确增加了之前被限制的自营盘的空头头寸，有锁定全年收益趋向，但其对市场的负面冲击无需过度担忧，不是决定市场拐点的核心因素。

通知称，鉴于目前市场已逐步企稳，为充分发挥市场自我调节作用，恢复市场证券经营机构常规监管，决定取消关于保持股票每天自营净买入的要求。

截至发稿时，未联系到中国证监会相关部门予以置评。

中国21家证券公司7月初曾发布联合公告，将以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF（交易所买卖基金）。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘在7月3日余额基础上不减持，并择机增持。（完）