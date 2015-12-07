明年末沪深300指数目标点位3,700点 人民币对美元汇率6.8--瑞银证券

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透北京12月7日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，预计2016年A股上市公司利润增速将从今年的4%降至-1%；由于需求减弱和通缩压力，企业收入承压；年末沪深300指数.CSI300目标点位3,700点，对应2016年13.5倍市盈率；2016年底人民币兑美元CNY=CFXS汇率为6.8。
瑞银证券首席中国策略分析师高挺在报告中称，预测2016年中国实际GDP增长率将从2015年的6.9-7.0%降至6.2%；房地产建设持续放缓、工业及采矿业产能过剩将会进一步拖累工业产品需求和固定资产投资。预计决策层将加大对基建项目的财政和信贷支持力度，但不太可能出台新一轮强刺激；推进促增长的改革。
报告中预测，国企改革取得显着突破；外部需求改善或房地产投资复苏使经济增长超过预期将导致市场上行风险；而信用事件频发冲击金融体系，流动性收紧，改革未能取得重大进展，货币贬值预期或全球金融环境发生变化，造成大规模资本外流和A股盈利增速低于预期则可能引发市场下行风险。
“未来12个月之后，我们觉得沪深300的目标跟现在应该是差不多，是偏中性的看法。”高挺说，“明年虽然我们有12个月之后的目标，看过去市场会波动比较大。”
高挺认为，从基本面来看，瑞银证券对整体A股业绩的预期是偏弱的，根据整个宏观经济的判断，明年经济继续放缓，上市公司一定也会不同层面的受到影响。除了业绩之外，展望明年的流动性和政策预期，市场还是偏正面的。(完)
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
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路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。