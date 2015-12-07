明年末沪深300指数目标点位3,700点 人民币对美元汇率6.8--瑞银证券

瑞银证券首席中国策略分析师高挺在报告中称，预测2016年中国实际GDP增长率将从2015年的6.9-7.0%降至6.2%；房地产建设持续放缓、工业及采矿业产能过剩将会进一步拖累工业产品需求和固定资产投资。预计决策层将加大对基建项目的财政和信贷支持力度，但不太可能出台新一轮强刺激；推进促增长的改革。

报告中预测，国企改革取得显着突破；外部需求改善或房地产投资复苏使经济增长超过预期将导致市场上行风险；而信用事件频发冲击金融体系，流动性收紧，改革未能取得重大进展，货币贬值预期或全球金融环境发生变化，造成大规模资本外流和A股盈利增速低于预期则可能引发市场下行风险。

“未来12个月之后，我们觉得沪深300的目标跟现在应该是差不多，是偏中性的看法。”高挺说，“明年虽然我们有12个月之后的目标，看过去市场会波动比较大。”

高挺认为，从基本面来看，瑞银证券对整体A股业绩的预期是偏弱的，根据整个宏观经济的判断，明年经济继续放缓，上市公司一定也会不同层面的受到影响。除了业绩之外，展望明年的流动性和政策预期，市场还是偏正面的。(完)