A股10月初影响因素多元化 市场调整压力仍在--中信证券

路透北京10月20日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告认为，10月初影响中国A股市场行情的关键事件开始变得多元化，市场运行由强变弱、回调压力渐显，因此市场冲高略有回落后，调整压力仍在，短期最大不确定性在于沪港通的进度，并建议后市控制仓位，逐步兑现收益。

报告称，本周21日将公布的实体经济数据可能弱于市场预期，而正在公布中的上市公司三季报盈利增速也不乐观；十八届四中全会的召开会逐步兑现前期政策预期，料难有惊喜。短期风险偏好依然面临不确定性，短期影响因素包括国内经济数据公布、沪港通推进情况、十八届四中全会政策兑现等。

中信认为，从投资者情绪来看，上周海外投资金流出接近历史最高点，流出中国股市14亿美元。预计如果再叠加沪港通未按期宣布，可能会对市场情绪造成一定负面影响。国内投资者虽然融资买入额、成交活跃度还持续在高位，但是节后公募基金仓位有小幅主动减仓。

报告强调，上周央行对商业银行流动性注入的报导可能对市场情绪有一定支撑。央行向股份制银行定向抵押贷款意图在于释放流动性，降低社会融资成本，同时可能为对冲10月底财政缴款。但对股市未必为利好，因为调降利率意味着经济还存在下行风险，流动性被动宽松只是实体经济资金面有效需求不足的结果。

中信表示，国内实体经济数据难乐观，预计三季度GDP同比增速可能接近市场预测的7.2%~7.3%区间下限，而工业增加值同比增速虽有反弹，却可能低于市场预期的7.5%。外需是9月经济重要的支撑，而内需依然疲弱。

报告指出，经济失速的风险难排除，虽然市场短期对经济数据不敏感，但却难以长期脱离基本面。另外市场开始关注2015年的经济目标、投资布局以及改革落实，对于本周的政策焦点十八届四中全会，预计舆情将围绕依法治国展开，在经济制度方面的涉猎较少，政策兑现的过程可能也是前期主题投资收益兑现的过程。

中国股市沪综指周一反弹收升，分析师指出，外围股市全线收涨减轻了对全球需求疲弱的担忧，今日召开的十八届四中全会带来的改革红利预期为市场提供支撑，但明日将公布经济数据致市场观望气氛仍浓厚，本周申购的9只新股对资金面亦有一定分流压力，料反弹空间有限。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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