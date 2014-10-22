沪综指收跌续创一个月新低 权重股护盘无果大盘延续调整

路透北京10月22日 - 中国股市沪综指周三收跌续创一个月新低，早盘受外盘提振冲高回落后午后出现跳水。分析师指出，尽管权重股有所护盘，但今日前期涨幅较大的板块回落明显，令大盘延续调整，对经济前景的担忧和政策预期趋弱使投资者心态相对谨慎。

沪综指.SSEC收报2,326.553点，跌13.103点或0.56%，此前收盘低点为9月23日2,309.72点；上证A股今日成交1,384亿元人民币，上日为1,465亿元。

“四中全会这种重要的会议正在召开过程当中，市场可能在等待最终的会议结果出来。”方正证券策略分析师陈敏称。

他并认为，当前市场逐渐转弱，进一步向上的量能有所不足。但政策放松的力度逐步加大，流动性环境转向偏宽松，利率水平下行对市场存在一定支撑，后市维持高位震荡的可能性较大。

西南证券首席策略分析师张刚指出，从外围情况来看，欧洲央行扩大购债的品种对海外市场产生了利好预期，但购买公司债的可能仍存变数，因此逻辑上不支持欧美股市持续走强，外围市场的上涨走势倾向于超跌反弹。

美国股市周二跳升，道指和标普500指数上涨逾1%，Nasdaq指数升超过2%，受助于一些大型科技企业的业绩好于预期，标普500指数连涨第四天。欧洲股市周二劲扬，二线国家银行股领涨，因有消息称欧洲央行正在考虑购买公司债以重振欧元区经济。

上证银行股指数.SSEBKI收涨0.10%，中国人寿(601628.SS)收涨0.59%。

沪深300指数.CSI300收报2,418.641点，跌0.61%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,428.0点，跌0.54%，成交677，479手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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