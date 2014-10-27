沪综指受券商股整体挫跌带动收低 沪港通延期拖累大盘

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透北京10月27日 - 中国股市沪综指周一收低。分析师指出，沪港通延期的消息冲击券商股出现整体挫跌，拖累大盘连续第五日下跌，技术面压力持续加大，市场交投热情继续减弱。
沪综指.SSEC收报2,290.437点，跌11.843点或0.51%，上证A股今日成交1,132亿元人民币，上日为1,141亿元。
“沪港通的时间比预期的要延迟，所以券商是比较明显的受影响。“首创证券策略分析师邵帅表示。
他并表示，目前市场进入调整寻底期，个股跌多涨少，盘中仅仅依靠股价和估值较低的权重股间歇性护盘。短期技术面看，上方均线系统空头排列形成阻力，对走势影响较大，但60日均线附近料仍有支撑。
中国官方媒体人民网周日援引资深人士表示，沪港通属于国家既定政策，无限期推迟是不可能的。此前有媒体报导称，原已准备多时的“沪港通”将难以如期于本月27日开通，或有可能无限期延迟。[nL4S0SM0P0]
券商板块今日跌幅居前，东吴证券(601555.SS)收跌7.49%，西部证券(002673.SZ)收跌8.38%。
沪深300指数.CSI300收报2,368.832点，跌0.91%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,380.2点，跌0.90%，成交684,110手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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