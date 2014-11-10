沪港通启动突然宣布将刺激A股金融和消费股--国泰基金

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海11月10日 - 在中港两地监管部门周一早间宣布沪港通将于下周一启动后，中国公募基金公司--国泰基金管理公司迅即发布A股短评指出，沪港通突然宣布一周后开闸，超出市场预期，对于金融板块、消费板块将存在一定的刺激作用，但一周后实际启动可能诱发市场情绪的宣泄。
短评还指出，当前融资余额继续稳步提升，但融资周转天数进一步下行，这也将明显增强市场的波动性。对于涨幅较大的、估值较高的小型股票，依然建议获利了结。
中国证监会周一称，沪港通下的股票交易将于11月17日开始。目前，沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定，技术系统准备就绪，市场培育和投资者教育取得良好结果，并制定了有针对性的应急预案。
开盘27分钟，中国股市沪综指.SSEC报2,440.027点，涨0.9%，其中银行券商和保险等金融类股涨幅明显。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。