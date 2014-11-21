沪综指收升1.4% 券商保险领涨助推大盘技术性反弹

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海11月21日 - 中国股市沪综指周五收升1.4%，创下两周来最大单日涨幅。分析师指出，本周以来因沪港通利好题材兑现而引发获利回吐，大盘周一起曾连续三天回调。今日在获利盘得到一定消化，再加上券商保险等金融股强势上涨，股指出现技术性反弹。
沪综指.SSEC收报2,486.79点，涨34.13点或1.39%，一周累计上涨0.32%；上证A股今日成交1,976亿元人民币，上日为1,507亿。
“下周新股即将发行，基本面也看不出什么特别利好，所以今天的上涨只能理解为技术性反抽。”华泰证券分析师周林预计，下周大盘可能会继续震荡，难以继续上冲，因上档压力还是较大。
下周一起沪深有11只新股集中申购，有券商分析师预估届时申购资金冻结可能达1万亿元左右。
券商保险股涨幅居前，国内最大券商--中信证券(600030.SS)收升6.71%，而招商证券 (600999.SS)、兴业证券(601377.SS)、光大证券(601788.SS)等多个券商股收于涨停。
沪深300指数.CSI300收报2,583.46点，涨1.83%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ4尾盘报2,600.4点，涨2.16%，成交1,046,189手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用23.41亿元。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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