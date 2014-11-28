《A股技术分析》沪综指短线高位超买 中线向上突破

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透北京11月28日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周受降息消息刺激放量大幅上涨，成交金额、周涨幅和月涨幅均创数年来记录。技术面显示，短线指标进入高位超买区域，惟量能充足，得以支撑大盘反复冲高，但板块走势分化加剧，料高位震荡加大。
中线看，股指此前短暂回抽颈线2,440点附近后，爆出巨量反复创出新高，已形成对该复合双底型态的有效突破，转势行情基本确认。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指全周受降息利好刺激，五个交易日悉数上涨，市场做多情绪集中迸发，短期均线系统明显为多头主导，惟升幅过大导致乖离率偏高，后市震荡难免，大盘下周将视5日均线上行位置寻求调整，2,650、2,630点均具备一定短线支撑力度。
从量能看，降息对增量资金的刺激作用极其明显，沪股本周日均成交金额逾3,000亿元，远远超过了技术面上有效突破2,440点的量能要求，预计短期内还会继续有新资进场，从而维系市场人气。
日线技术指标中，KDJ虽扭转了背离状态，但已接近严重超买区域，MACD值则创出四年来新高，股指本周并冲出布林通道上轨运行已达四个交易日，均已不支持大盘继续逼空上涨，此外周四周五两日，个股涨跌比已小于1，亦显示个股走势分化明显，短线调整将出现。
较长期走势(月线图): (here)
沪综指本月月涨幅为近两年来最大，配合历史天量，从而形成了对跨度近三年的复合双底型态的有效突破，中长线转势行情基本确认。从型态量度升幅看，本轮走势中长线上升目标将拓展至3,000点一线，惟仍不能排除出现中线回档整理的可能。
下月开始，沪指月均线系统将转化为多头排列，为八年来首次，为中长期走势由跌转升更添筹码。不过由于股指升势过于急促，对下档均线的乖离程度偏大，中线仍有技术性回调需要，若以强势调整进行，则难以下破5月均线，即2,500点附近将成为中线强支撑位。（完）
(审校 黄凯)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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