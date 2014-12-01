焦点：中国股市持续亢奋成交额创历史新高 天量后市场震荡将加剧

作者 张晓翀

路透北京12月1日 - 在政策引导和财富效应刺激下，中国股市投资者乐观情绪明显上升，增量资金持续入市，推动A股成交额近期持续维持高位，其中短期融资资金大幅增长成为主要推手。

分析人士指出，随着市场环境的变化，新增资金明显，信用交易的杠杆作用助推了市场的短期繁荣，大盘仍有冲高可能，中期来看，未来也可能出现更大的量能。但连涨造成资金消耗过大，改革政策预期与流动性推动行情仍需经济转型的成果检验，天量之后股指必将加剧震荡。

“资金面我觉得，短期这种放量实际上也预示着这轮行情确实挺大的。”联讯证券副总曹卫东表示，不过现在融资融券规模按比例来讲接近理论峰值，行情虽较乐观但市场短期技术面孕育着大幅震荡，且这种可能性越来越近。

上周五，沪深两市共成交7,105亿元人民币，成交额创下历史新高。当日银行股一枝独秀，领涨市场并助推沪综指与深证成指分别在本月创出38个月以及17个月以来的最高点位。

曹卫东并表示，市场之所以出现如此大的成交量，也说明对未来行情的判断仍然有分歧。如果后市行情持续看好，筹码锁定程度应趋向稳定，目前的巨量成交实际上反应出筹码尚还不稳定。

此外，临近年底资金面可能会有一些限制性因素，比如机构结账、基金公司排名等将对市场造成影响，但潜在房地产的资金和部分银行存款仍会流入股市，因此有分析人士认为，目前成交量就是阶段性放大过快，但离到顶还有距离。

增量资金入市是本轮走势繁荣的重要特征。中国降准周期可能显性化、全球货币环境仍保持较为宽松，以及房地产长周期拐点的出现使居民大类资产配置发生变化，大量资金从房市、理财、信托等各种渠道流入股市，而随着股市上涨带来的赚钱效应扩散，市场人气明显恢复，投资者入市步伐有增无减，A股市场交投活跃度大幅提升。

中登公司信息显示，11月17日至21日当周，A股账户新开户数量达到233,567户，A股有效总账户、持仓账户数量分别达到13,870.42万户、5,261.45万户，各自较10月底时增加72.81万户、10.58万户。

**相关政策催生成交大增**

分析人士指出，近日入市资金未受上周新股发行申购的影响，表明投资者入市情绪迫切。新增资金主要选择市值足够大，流动性好且业绩与产业前景相对确定的金融股，对金融股的不断抢筹直接造成了成交量的激增。

而上周市场交易明显活跃亦或与政策预期造成的融资资金的快速增长有关。交易所数据显示，上周五两市融资融券余额达8,100亿元，融资融券余额前列的股票多数为中小银行股，A股融资余额从7,000亿增加到8,000亿只用了17个交易日。

政策放宽提升了券商的资金出借能力，造成了融资融券市场规模迅速爆发。近期证监会前后多次降低券商各项业务的净资本抵扣要求，同时允许券商发行次级债补充资本金，进而提高券商的杠杆水平，提升其资金出借能力。此外，券商在降息的影响下，融资成本也在减少。

而中国金融体制改革的重要一步--存款保险制度终于在周日揭开了最后的面纱，因存款保险制度可以大大增强中小银行的信用和竞争力，推动各类银行业金融机构同等竞争和均衡发展，也为中小银行创造了稳健经营的市场环境。

方正证券报告认为，存款保险制度作为利率市场化的一部分，意味着存款不再是无风险资产，短期有助于继续提升投资者风险偏好。同时该制度有助于稳定金融体系，银行股目前大部分PB仍低于1，在金融体系系统性风险降低的情形下短期存在着估值修复行情。

国泰君安则称，存款保险意见稿的推出正在改变一般居民对银行和影子银行的看法，股票市场无风险利率下降的斜率可能进一步加大，部分高风险偏好的存款资金可能转向低估值高分红的股票。

**融资融券助促市场繁荣**

数据显示，与年初相比，沪深两市增加的融资融券余额已达到过去四年增长的总和。融资业务依然是“两融”的绝对主力，上周五当日两市融资余额约为8,110亿元，占“两融”余额总量的99.26%。

业内人士指出，境外成熟市场融资融券的交易量占到全市场证券交易量的20％，中国融资融券的做空机制是禁止裸卖空，即借券在先卖券在后，因此市场行情形成单边市的时候很难实现融券做空。

中国证券金融公司董事长聂庆平此前表示，目前绝大多数证券公司都获得了融资融券业务资格，转入常规业务发展阶段，融资融券已经成为证券公司第四大业务，收入占证券公司的比例越来越重。

海通证券报告称，今年股市新增资金的重要来源之一是券商融资，而券商加杠杆资金主要来自于发债，其次是银行理财为股票定增提供的优先资金以及沪港通等资金均与央行密切相关。

此外，券商通过与银行开展多种类型的银证合作加大了理财资金入市的规模和速度。对接券商定向资管计划或基金公司的专户，杠杆率更高的银行系结构化私募产品数量的不断扩大亦助推了股市的火爆。

但实证研究发现，融资增加与股市上涨相辅相成，融资交易量与市场流动性水平也互为因果关系，而市场波动性水平显着影响融券交易量，巨额成交量表明市场分歧正在加大，盘中震荡将加剧。

因此有市场人士表示，融资融券对市场是双刃剑，其本身是有杠杆的信用交易，若融资过度可能会造成股市的大起大落，对市场形成一定利空因素。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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