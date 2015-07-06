沪综指及期指开盘均大涨 周末多项重磅级利好提振信心

路透上海7月6日 - 在中国证监会等部委周末公布多项重磅利好之后，前期持续下挫的中国股市周一出现强劲反弹，沪综指及三大期指均出现大涨。

开盘时，沪综指.SSEC报3,975.214点，涨288.299点或7.82%；沪深300期指7月主力合约CIFN5开盘涨8.51%，中证500期指7月主力合约CICN5开盘涨停，之后涨幅稍有缩减，涨幅均在6%以上。

上证50ETF(510050.SS)开盘涨停，报2.837元。

在21家券商出资逾千亿元资金投资蓝筹股ETF后，中国证监会周日晚间宣布，决定充分发挥中国证券金融公司的作用，多渠道筹集资金扩大业务规模，增强维护市场稳定的能力。中国央行将协助通过多种形式给予中证金流动性支持。这意味着中国式平准基金呼之欲出。而且中央汇金公司亦宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。