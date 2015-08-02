独家：中国追查“恶意”做空 范围扩至香港与新加坡--消息人士

路透香港/上海7月31日 - 消息人士称，中国要求在香港与新加坡的外国及中资券商提交股票交易记录，把追查“恶意”卖空中国股票的行动扩展到了海外司法辖区。

中国主要股市自6月中旬以来下挫了30%左右，当局连续出招阻止其进一步下滑，以免冲击整体经济。

三名中国券商消息人士和两名外资金融机构的消息人士表示，中国证监会索要交易记录，以确定持有净空头头寸、将从中国股市进一步下跌中获利的投资者。

在周五的例行记者会上，证监会表示没有直接接触香港券商的高层。它还指出，在调查过程中接触“有关各方”，是正常的。

证监会否认了其它媒体的报导，称并没有要求中资券商负责人到北京或广州开会。

证监会已对“恶意做空者”宣战。“恶意”是指试图通过股价下跌获利，而不是把持有空仓作为金融对冲手段。

“证监会的隐含威胁是，任何不是出于对冲目的的行为，都是不允许的，”了解情况的香港一名消息人士表示。此人表示，外资券商可能尽量按监管者的要求行事。

“当证监会提出要求，你是不能拒绝的。”

这些消息人士都直接了解此事，但因事情的敏感性而拒绝具名。

**极不寻常**

监管者要求海外同行提供信息，以协助国内的调查行动，这是很平常的事情。但一名在香港的消息人士表示，证监会直接向海外及国际券商索取信息，这是极其不寻常的。

证监会没有回复要求置评的电话，新加坡金管局与香港证券及期货事务监察委员会都拒绝评论。

消息人士表示，证监会关注的重点是通过沪港通以及追踪内地股票的海外上市交易产品获得的交易头寸，包括指数期货以及上市交易基金(ETF)。

“过去两周收到了大量问题。他们正在调查与中国有关的任何类型的交易活动，”一家驻香港的国际券商的高管表示。

驻香港的中国大陆一家券商的消息人士表示，他们在电话中接到了证监会直接提出的询问，寻求“裸卖空”证据。“裸卖空”在多数市场受到限制。

“监管层有电话来问询近期沪港通北上交易，一开始我们说，没有客户裸卖空，他们不信，让上报沪港通的持仓记录，QFII、RQFII股指期货卖空情况。”上述人士称。

在香港开展业务的内地券商消息人士称，他们的公司已经交出了记录。

中国股市图表：reut.rs/1HcUe19

**被误导的行动**

证监会采取的行动，是试图阻止中国股市跌势的最新举措。

证监会在香港以及其它司法辖区没有监管权，比如新加坡和美国。追踪中国大陆股票的投资产品在这些地区上市交易，并可以合法做空。

但市场消息人士担心，中国监管者意图打压任何从中国股市下滑来获利的企图，包括试图压制合法的投资行为，将之归入“恶意”或别的什么违规活动。

与此同时，中国政府试图召集散户重新入市。如果海外投资者押注股市下跌，将使这个任务变得更加困难。

技术上，外国投资者是可以通过沪港通做空部分A股的。但交易所数据显示，投资者没有利用做空机会。

投资者可以通过海外上市交易产品来押注大陆股市下跌，比如iShares FTSE A50、新加坡上市的FTSE China A50指数期货，以及店头交易衍生品。

4-6月，新加坡FTSE A50期货的交易量大增79%，创最高纪录规模。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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