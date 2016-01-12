中国股票估值吸引 近期市场波动惟未见资金大量流出--汇丰

路透香港1月12日 - 汇丰环球投资管理周二称，中国股票估值吸引，预料今年表现好于去年，尽管近期市场大幅波动，但未见资金大量流出。

该行亚太区投资总监马浩德（Bill Maldonado）在记者会上称，虽然中国股市于2015年犹如坐过山车一样大幅波动，尤其是下半年人民币汇改后引发投资者对货币贬值的担忧，加之市场忧虑经济增长放缓以及质疑政策干预带来裨益，很大程度打击国际投资者信心，但他认为，中国经济不会硬着陆，并预期今年中国股票表现好于去年，因波动性下降。

“尽管现时中国股票估值略高于亚洲股票平均水平，但不预期中国股票今年会继续明显跑输其他市场。”他说，“最近市场下跌与流动性降低有关，但没有看到投资者大量沽出中国股票，...从我们监察的基金资金流所见，看不到很大沽压。”

2016年中国股市开局不利，截至今天为止的首7个交易日，香港恒生国企指数.HSCE累计下跌超过1,200点或13%，中国股市沪综指.SSEC跌幅更达15%。

滙丰认为，随着中国经济从投资及信贷带动的增长模式转型为更均衡的消费主导模式，中国的消费市场走势强劲，蓬勃发展的网上交易以及日益重要的社交媒体及流动装置，正在重塑中国消费者购买商品服务的方式，从而惠及电子商务企业。保险及房地产，以及快速增长的“新经济”行业如科技等，亦具投资机会。

环球市场方面，汇丰预期今年环球经济将继续处于“脆弱平衡”的局面，增长、通胀及利率均会处于低位。在此环境下，股票及其他风险资产（特别是亚洲资产）的表现有望超越其他资产类别尤其是成熟市场的政府债券。

滙丰预期，美国将进入缓慢渐进的加息周期，今年只会有1-2次加息，少于市场预期的3-4次。该行认为，与美国及欧洲债券相比，亚洲债券的估值更为吸引，并偏好亚洲投资级别及高收益美元债券，特别是高收益债券，因此类债券相比于欧美成熟市场的产品能提供较吸引的息差，可缓冲美国加息所带来的潜在亏损。

滙丰环球投资管理亚太区债券投资总监陈宝枝指出，供求因素将继续为整体亚洲债券市场带来支持，其中包括人民币债券，因中国境内投资者对境外非人民币债券的需求一直在增长；此外，欧洲和日本的利率处于超低的水平，亦促使投资者进入亚洲债券市场。

汇丰环球投资管理为汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)的业务分支，其于截至2015年9月30日的资产管理规模达4,210亿美元。（完）