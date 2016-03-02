沪综指早盘收升2.3% 房地产相关板块发力领涨大盘

路透北京3月2日 - 中国股市沪综指周三早盘收升2.3%，房地产相关板块领涨。分析师指出，央行宣布降准后大盘延续反弹，“两会”期间政策预期偏暖，市场信心有所恢复，市场热点逐渐向二线蓝筹股蔓延，但沪综指2,800点附近存在技术性压力，料后市大盘或有震荡。

沪综指.SSEC早盘收报2,794.59点，涨61.42点或2.25%，上证A股今日早盘成交1,196亿元人民币，上日为1,817亿元。

“这两天主要是降准带的，今天上涨主要还是房地产产业链，建材建筑、家电板块。”首创证券策略分析师邵帅说。

他指出，今日早盘市场热点围绕去产能、去库存相关板块继续展开，上述板块多属于二线蓝筹股，业绩相对稳定，易受到采用被动防御策略的资金青睐，其成为市场热点轮动接力，有助于大盘进一步企稳。

中证内地地产主题指数早盘报收4.83%，信达地产(600657.SS)、福建水泥(600802.SS)早盘涨停报收。

中国央行周一晚间宣布，自周二（3月1日）起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

沪深300指数.CSI300早盘收报2,994.86点，涨2.19%；沪深300指数期货主力3月合约早盘报2,962.0点，涨3.13%，成交13,988手。（完）