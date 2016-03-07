中国沪综指缩量收升 钢铁、有色等板块领涨

中国股市沪综指周一缩量收升，并为连续第五日上涨。分析师指出，今日股指维持高位震荡走势，但整体量能低迷，对于后续走势形成较大考验和制约。目前市场热点正向蓝筹股转换，今日钢铁、有色等板块领涨，但仍为场内存量资金轮番操作，中期看，不确定因素仍待明朗，指数或将在区间高频震荡。路透