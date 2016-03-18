焦点：中国设战略性新兴产业板计划疑搁浅 监管层缄默业界思对策

路透北京3月18日（作者 张晓翀） - 中国政府正式发布的十三五（2016-2020年）规划纲要删除了设立战略性新兴产业板相关内容，市场感到错愕之余亦冀望监管层尽快派出“定心丸”，然而证监会在周五例行发布会上不予回应，不仅让上述期待落空，亦令此事更扑朔迷离。

根据公开资料，监管层最近一次对设立战略新兴板的表态同样是在“两会”期间，而仅仅一周时间，监管层则主动提出在“十三五”规划纲要中删除相关内容，此举意味着战新板推出可能就此搁浅。

“我们希望监管层可以尽快明确战略新兴板的安排，推还是不推以及何时推，从而让众多计划在该板上市的企业有清晰的预期。”一位投行人士称。

此前，战略新兴板的准备工作一直被认为正在顺利进行。2014年3月,上交所报送战略新兴产业板的初步方案；2015年6月,国务院文件提出要推动建立战略新兴板;12月,国务院常务会议确定建立战略新兴板。

据中国证券报报导，中国证监会副主席李超3月8日曾表示，注册制还在研究；而战略新兴板从去年开始就在研究，希望能够尽快推出。而中国十三五（2016－2020年）规划纲则删除了原有的“设立战略性新兴产业板”相关内容。

分析人士指出，目前中国资本市场已形成包含主板、创业板、三板甚至各地区区域性股权交易市场在内的较为完整的市场体系，各个市场都会大力支持战略新兴产业，没有必要单独设一个以战略新兴板为名义的特殊板块。战略新兴板的设立，实际上造成了交易所间的重复建设，建设统一的全国性多层次资本市场，需要对战略新兴板的定位重新进行顶层设计。 “在这个前提下何必再搞战略新兴板呢？而且造成不必要的建设，如果管理不好，也造成不必要的恶性竞争。”证券日报副总编辑董少鹏称。 “我一直认为，战略新兴板本来不应该有的。”银河证券首席策略分析师孙建波亦表示。

而按照原先的规划,战略新兴板旨在扶持战略新兴产业,提高企业直接融资,并将成为注册制发行的“试验田”,与注册制同步推出。战略新兴板淡化了盈利要求。对于一些在海外退市的中概股来说,战略新兴板会是其在国内上市的有效渠道。

“目前排队上市的企业达700多家，很多企业希望通过在战略新兴板上市从而实现弯道超车。”另一位投行人士称。

此前媒体报导称，上证所战略新兴产业板方案已初步拟定，将与注册制同步推出，其定位与创业板相同，审核标准与主板一致，会优先在主板排队的公司中挑选符合规定的企业上市。

**壳资源受宠，利好新三板**

市场人士普遍认为，战略新兴板如果为了承接中概股回归，现在推出暂时搁置了，那么中概股回归A股实际上大都会借壳，有望使A股“壳资源”再度受到市场关注。

新时代证券分析师孙卫党认为，中概股大部分回归A股都是想借壳的，借壳上市实际上可以市场运作两次，借壳的时候运作一次，上市的时候再运作一次，运作的机会就多了，交易的机会也就多了。

“中概股回来大部分都在找壳，找壳上市又容易，运作的空间又比较大。”他说。

“如果战略新兴板真的取消，预期会有相当数量的企业选择借壳上市，从而进一步拉高壳资源的价格。”上述投行人士表示。

“中概股回归实际上大都会借壳，借壳会导致A股壳资源的涨价。”信达证券分析师谷永涛也表示。

分析人士同时指出，从市场结构和层次来看，战略新兴板的功能完全可以被新三板和创业板取代。现在多层次资本市场建设重头戏感觉正在向新三板转移。

“还不如现在就集中起来就搞这三个板，好好把制度搭好，监管到位，把市场体系弄好，这才是一个正确的道路。”国都证券研究所副所长肖时俊认为。

联讯证券分析师陈勇表示，战略新兴板推迟对新三板是偏好的作用。如果没有战新板，新三板承接成长型股票的市场地位就会更加突出，而且新三板也是注册制试点的重要场所。新三板分层制度5月份推出，届时市场可能更加关注新三板。

中国证监会新闻发言人此前指出，目前全国中小企业股份转让系统（新三板）正就分层方案的市场意见进行梳理和研究，对分层方案进行完善，待履行相关程序后向市场公布。预计新三板分层机制于5月份正式实施。（完）