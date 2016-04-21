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路透中文国际短讯 | 2016年 4月 21日 星期四 15:15 BJT

沪综指连续第二日收跌 大盘反弹乏力资源板块独木难支

中国股市沪综指周四连续第二日收跌。分析师指出，继昨日大跌后，今天大盘反弹乏力，尾盘再现跳水。受大宗商品期货价格暴涨带动，市场热点主要集中在资源相关板块，其他板块相对较弱。目前经济基本面比较稳固，短期市场调整主要源于投资者情绪的宣泄。上证A股今日成交2,050亿元人民币，上日为3,091亿元。路透

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