沪综指收盘小涨 市场观望气氛浓厚

中国股市沪综指周三收盘小涨。分析师指出，大盘连续两天大跌后昨日趋稳，恐慌气氛有所缓解，而隔夜美股大涨，刺激大盘今日出现技术性反弹，但市场观望气氛仍浓厚，股指反弹力度较弱。上证A股今日成交1,457亿元人民币，上日为1,283亿元。不少投资界人士感觉基本面和政策面的基调已发生变化，很难预测股市未来走势。路透