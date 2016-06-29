沪综指收升至三周新高 “一路一带”板块表现活跃

路透北京6月29日 - 中国股市沪综指周三收升至三周新高，并为连续第三日上涨。分析师指出，今日大盘走势平稳，存量资金主导下板块间呈现跷跷板效应，以“一路一带”板块为代表的大盘股走势较强，而中小盘股走势偏弱。7月份上市公司中报将陆续披露，将带动个股热点更为活跃，料后市大盘将小幅震荡向上。

沪综指.SSEC收报2,931.592点，涨19.035点或0.65%，此前收盘高点为6月7日2,936.04点；上证A股今日成交2,231亿元人民币，上日为2,107亿元。

“借着英国公投市场下跌的机会，是有资金抄底的，...整个市场的信心也是有所恢复。”新时代证券策略分析师孙卫党指出，6月困扰市场的不确定性因素已明朗，投资者对7月市场走势信心增强，且目前大盘点位偏低，多因素促成目前的市场环境趋暖。

他并称，今天大盘股表现相对活跃，创业板指数在连涨后出现技术性调整压力，但现在市场行情属周线级别的上涨行情。日线级别的调整完成后，市场总体趋势还将继续向上。

中铁二局(600528.SS)涨停报收，中国铁建(601186.SS)收涨6.57%。

沪深300指数.CSI300收报3,151.39点，涨0.48%,；沪深300指数期货主力7月合约CIFN6收盘报3,111.0点，涨0.86%，成交11,917手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入10.96亿元。（完）