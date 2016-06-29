沪综指收升至三周新高 “一路一带”板块表现活跃

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月29日 - 中国股市沪综指周三收升至三周新高，并为连续第三日上涨。分析师指出，今日大盘走势平稳，存量资金主导下板块间呈现跷跷板效应，以“一路一带”板块为代表的大盘股走势较强，而中小盘股走势偏弱。7月份上市公司中报将陆续披露，将带动个股热点更为活跃，料后市大盘将小幅震荡向上。
沪综指.SSEC收报2,931.592点，涨19.035点或0.65%，此前收盘高点为6月7日2,936.04点；上证A股今日成交2,231亿元人民币，上日为2,107亿元。
“借着英国公投市场下跌的机会，是有资金抄底的，...整个市场的信心也是有所恢复。”新时代证券策略分析师孙卫党指出，6月困扰市场的不确定性因素已明朗，投资者对7月市场走势信心增强，且目前大盘点位偏低，多因素促成目前的市场环境趋暖。
他并称，今天大盘股表现相对活跃，创业板指数在连涨后出现技术性调整压力，但现在市场行情属周线级别的上涨行情。日线级别的调整完成后，市场总体趋势还将继续向上。
中铁二局(600528.SS)涨停报收，中国铁建(601186.SS)收涨6.57%。
沪深300指数.CSI300收报3,151.39点，涨0.48%,；沪深300指数期货主力7月合约CIFN6收盘报3,111.0点，涨0.86%，成交11,917手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入10.96亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。