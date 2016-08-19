沪综指小幅收升 一带一路概念股表现活跃

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月19日 - 中国股市沪综指周五收盘微升。分析师指出，虽然一带一路概念股受消息面影响走势颇强，但以万科(000002.SZ)为代表的地产股继续回调，正负因素相抵，股指继续在年线附近震荡整理，成交明显萎缩。
沪综指.SSEC收报3,108.102点，涨3.988点或0.13%，本周累计上涨1.88%。上证A股今日成交2,083亿元人民币，上日成交量为2,530亿元。
“整个盘面非常淡静，我都要打瞌睡了，还好有一带一路概念股可以稍微关注一下。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
中国国家主席习近平近日表示，将进一步研究出台一带一路建设的具体政策措施；重点支持基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支撑等战略性优先项目。中国中铁(601390.SS)收于涨停。
上证地产类指数.SSEP收盘下跌0.27%。国内最大房企--万科(000002.SZ)收低3.87%。
沪深300指数.CSI300收报3,365.02点，涨0.02%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,332.4点，涨0.01%，成交12,783手。130亿元额度的沪股通净买入6.14亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。