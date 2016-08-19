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中国财经 | 2016年 8月 19日 星期五 15:23 BJT

沪综指小幅收升 一带一路概念股表现活跃

路透上海8月19日 - 中国股市沪综指周五收盘微升。分析师指出，虽然一带一路概念股受消息面影响走势颇强，但以万科(000002.SZ)为代表的地产股继续回调，正负因素相抵，股指继续在年线附近震荡整理，成交明显萎缩。

沪综指.SSEC收报3,108.102点，涨3.988点或0.13%，本周累计上涨1.88%。上证A股今日成交2,083亿元人民币，上日成交量为2,530亿元。

“整个盘面非常淡静，我都要打瞌睡了，还好有一带一路概念股可以稍微关注一下。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

中国国家主席习近平近日表示，将进一步研究出台一带一路建设的具体政策措施；重点支持基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支撑等战略性优先项目。中国中铁(601390.SS)收于涨停。

上证地产类指数.SSEP收盘下跌0.27%。国内最大房企--万科(000002.SZ)收低3.87%。

沪深300指数.CSI300收报3,365.02点，涨0.02%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,332.4点，涨0.01%，成交12,783手。130亿元额度的沪股通净买入6.14亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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