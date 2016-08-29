沪综指近收平 大盘反弹量能不足维持横向震荡

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透北京8月29日 - 中国股市沪综指周一近收平。分析师指出，周末公布的工业利润数据有所好转，对市场有一定支撑，但大盘反弹量能不足，维持横向震荡，整体市场运行较平稳，料有待多头进一步蓄势后再度上行。
沪综指.SSEC收报3,070.03点，跌0.28点或0.01%，上证A股今日成交1,631亿元人民币，上日成交量为1,714亿元。
“沪指反弹很明显还是受制于5日均线，今天最高点正好是顶在5日均线，目前的回撤幅度还是没有跌破20日均线，大盘维持窄幅的箱体震荡。”首创证券策略分析师邵帅表示。
他并称，技术面上，目前股指仍以时间换空间消化压力，同时为后续再度上行蓄势。另外，当前市场环境更加关注基本和盈利能力，周末回暖的工业利润数据显示，尽管经济走势相对疲弱，但企业盈利仍保持稳定且有恢复迹象，表明企业能够有效的缓解经济基本面下行的压力。
中国国家统计局周六公布，7月规模以上工业企业实现利润总额5,230.1亿元人民币，同比增长11%，增速比6月加快5.9个百分点，并创四个月新高。1-7月全国规模以上工业企业实现利润总额35,235.9亿元，同比增长6.9%，增速比1-6月加快0.7个百分点。
两市约40余家个股涨停，跌停个股仅慧球科技(600556.SS)、华峰股份(002806.SZ)两家。
沪深300指数.CSI300收报3,307.78点，涨0.02%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,279.2点，跌0.1%，成交10,526手。130亿元额度的沪股通净买入1.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。