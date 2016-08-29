沪综指近收平 大盘反弹量能不足维持横向震荡

路透北京8月29日 - 中国股市沪综指周一近收平。分析师指出，周末公布的工业利润数据有所好转，对市场有一定支撑，但大盘反弹量能不足，维持横向震荡，整体市场运行较平稳，料有待多头进一步蓄势后再度上行。

沪综指.SSEC收报3,070.03点，跌0.28点或0.01%，上证A股今日成交1,631亿元人民币，上日成交量为1,714亿元。

“沪指反弹很明显还是受制于5日均线，今天最高点正好是顶在5日均线，目前的回撤幅度还是没有跌破20日均线，大盘维持窄幅的箱体震荡。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他并称，技术面上，目前股指仍以时间换空间消化压力，同时为后续再度上行蓄势。另外，当前市场环境更加关注基本和盈利能力，周末回暖的工业利润数据显示，尽管经济走势相对疲弱，但企业盈利仍保持稳定且有恢复迹象，表明企业能够有效的缓解经济基本面下行的压力。

中国国家统计局周六公布，7月规模以上工业企业实现利润总额5,230.1亿元人民币，同比增长11%，增速比6月加快5.9个百分点，并创四个月新高。1-7月全国规模以上工业企业实现利润总额35,235.9亿元，同比增长6.9%，增速比1-6月加快0.7个百分点。

两市约40余家个股涨停，跌停个股仅慧球科技(600556.SS)、华峰股份(002806.SZ)两家。

沪深300指数.CSI300收报3,307.78点，涨0.02%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,279.2点，跌0.1%，成交10,526手。130亿元额度的沪股通净买入1.5亿元。（完）