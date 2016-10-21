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中国财经 | 2016年 10月 21日 星期五 15:13 BJT

沪综指小幅收升 “一带一路”概念股领涨带动权重股护盘

路透北京10月21日 - 中国股市沪综指周五小幅收升。分析师指出，今天权重股出现大幅拉升，“一带一路”概念股领涨，导致资金从其他个股中流出，市场再现“二八”效应。而9月份经济数据整体向好，短线对大盘形成支撑，料后市仍以横盘震荡为主。

沪综指.SSEC收报3,090.94点，涨6.48点或0.21%，本周累计上涨0.89%；上证A股今日成交2,016亿元人民币，上日为1,774亿元。

“主要是“一带一路”概念股的大幅上涨，导致权重股的跟涨，进而导致对中小票的抽血。”方正证券策略分析师陈敏指出。

他说，周二大盘拉出大阳线后，市场随即开始强势震荡整理。目前大盘压力主要来自于3,100点整数关口和年线的技术压力。近日市场对“一带一路”概念股的政策预期有所增强，对股价形成提振。

今日中小盘股走势疲弱，创业板指数P收跌0.56%。中国电建(601669.SS)涨停报收，中国交建(601800.SS)收涨7.09%。

沪深300指数.CSI300收报3,327.74点，涨0.28%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,297.2点，涨0.21%，成交11,285手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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