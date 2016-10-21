沪综指小幅收升 “一带一路”概念股领涨带动权重股护盘

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月21日 - 中国股市沪综指周五小幅收升。分析师指出，今天权重股出现大幅拉升，“一带一路”概念股领涨，导致资金从其他个股中流出，市场再现“二八”效应。而9月份经济数据整体向好，短线对大盘形成支撑，料后市仍以横盘震荡为主。
沪综指.SSEC收报3,090.94点，涨6.48点或0.21%，本周累计上涨0.89%；上证A股今日成交2,016亿元人民币，上日为1,774亿元。
“主要是“一带一路”概念股的大幅上涨，导致权重股的跟涨，进而导致对中小票的抽血。”方正证券策略分析师陈敏指出。
他说，周二大盘拉出大阳线后，市场随即开始强势震荡整理。目前大盘压力主要来自于3,100点整数关口和年线的技术压力。近日市场对“一带一路”概念股的政策预期有所增强，对股价形成提振。
今日中小盘股走势疲弱，创业板指数P收跌0.56%。中国电建(601669.SS)涨停报收，中国交建(601800.SS)收涨7.09%。
沪深300指数.CSI300收报3,327.74点，涨0.28%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,297.2点，涨0.21%，成交11,285手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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