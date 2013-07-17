沪综指收跌1% 结束连两日反弹

路透上海7月17日 - 中国股市沪综指周三收跌1%，结束此前连续两日反弹走势。分析师指出，尽管今日地产股表现相对强劲，但市场仍在前期过度悲观的修复通道中，谨慎观望情绪浓重，券商及电力股领跌下，大盘再现跌势。预计后期走向仍将取决于国内外的政策博弈。

沪综指.SSEC收报2,044.922点，跌20.798点，或1.01%。上海A股今日成交额为879亿元人民币，上日为827亿元。

“大盘还在观望未来的政策吧，博弈可能的方向，不仅是国内的，国外方面也在等待(美联储主席)伯南克的最新讲话。”浙商证券策略分析师戴康称。

中国财政部长楼继伟在参加第五轮中美战略与经济对话时表示，今年中国不会出台大规模的财政刺激政策，会在保持财政赤字总规模不变的前提下，着眼促进经济增长和就业，作一些政策微调。

戴康并指出，在今日弱市行情中，地产股表现相对强劲，这主要在于今日又有房地产再融资将开闸的传闻。

新华社今日报导，尽管监管层没有明确表态房地产融资政策将调整，但近期的各种迹象表明，房地产融资开闸基本已成定局。闸门或将从涉及房地产上市公司的重组开启。

上证地产类指数.SSEP今日收盘上涨0.55%。

沪深300指数.CSI300收跌1.51%，报2,282.836点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,279.2点，跌0.81%，成交699,331手。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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