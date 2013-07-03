高盛下调沪深300指数预测

报告称，美国加快退市步伐令到国债息率趋升，自5月开始于中国境内的短期外国资本（热钱）开始外流，但中国的出口商尚未受惠于潜在的美国经济复苏，加上中国流动性吃紧，热钱外流可能令到A股表现进一步恶化。

“根据高盛对人民币汇率、利率以及经济增长的预估，相信热钱可能于今年下半年继续流出中国，并于明年一、二季度才能出现少量流入。”报告指出，自2008年以来，热钱与A股的关联度高达71%，反映出热钱对本土流动性有直接影响。

报告并称，虽然估计美国经济于今年第四季开始复苏，有可能带动中国的出口增长，但是较晚出现的出口复苏或许无助抵销5月开始热钱外流造成的负面影响。

该行预测，今年二、三、四季度中国国内生产总值（GDP）增长分别为7.5%、7.3%及7%。

高盛并将2013年底沪深300指数目标由2,800点降至2,380点，但给出2014年上半年目标2,600点，因预期中国经济基调改善以及热钱回流的因素将利好明年上半年股市表现。

该行并建议，现阶段开始吸纳预周期性股份，其中由工业换马至耐用消费，并继续增持建筑、银行、券商和建材，继续减持煤炭、有色金属、钢铁和化工。

稍早中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)公布的中国6月官方非制造业商务活动指数降至53.9，创九个月来最低位；上月为54.3.而汇丰/Markit公布的中国6月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的51.2略微升至51.3，仍在4月创下的20个月低位附近徘徊；新业务指数降至50.5，为2008年11月以来最低。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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