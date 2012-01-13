沪综指收跌1.3% 热钱流出或加剧

路透北京1月13日电---中国股市沪综指周五收跌1.3%,受中小盘股整体大跌拖累.中国央行公布12月外汇占款继续下降,显示热钱流出或加剧,增强市场对未来流动性紧张预期.不过,本周全周则累计收涨3.8%,终结此前连续九周跌势.

此外,尽管今日A股成交额较上日微幅扩大,但春节长假前市场谨慎气氛依然较浓,投资者倾向於落袋为安.分析人士指出,鉴於下周为春节前最後一周,预计市场维持小幅震荡的概率较大.

沪综指.SSEC收报2,244.580点,跌30.430点或1.34%.今日沪市A股成交额为639亿元人民币,昨日为638亿元.

"市场结构分化情况下小盘股大跌对市场构成负面影响,因小盘股估值较高、新股发行较快,且业绩不佳."银河证券首席策略分析师秦晓斌就今日市场走跌作出上述分析.

今日深市中小板和创业板个股再现整体大跌走势,多只个股收报跌停.

他并预计,节前一周市场料将维持小幅震荡,虽然大盘股对市场有一定支持,但小盘股仍有压力.今年中国春节假期为1月22日至1月28日.

此外,路透根据央行今日稍早公布的数据计算得出,2011年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降,且降幅大增.或增强市场对未来流动性紧张预期.

沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,403.0点,跌1.9%,成交量为325,524手.(完)