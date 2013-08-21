沪综指收盘近持平 热钱流出忧虑打压投资者信心

路透上海8月21日 - 中国股市沪综指周三收盘近持平。分析师指出，光大证券(601788.SS)自营乌龙事件影响正在弱化，不过国际热钱近期正在撤离新兴市场，对A股投资者信心有所冲击，大盘缺乏上涨动力，继续保持弱势调整走势。

沪综指.SSEC收报2,072.961点，微涨0.366点，或0.02%；上海A股今日成交额为727亿元人民币，前一个交易日为889亿元。

“现在位置是追涨没理由，下跌无动力，今日盘面比较沉闷。”长江证券分析师宋中庆指出，这种纠结情绪估计还会延续一段时间。

他认为，光大自营乌龙事件的影响力正在弱化，大家更为关注美联储态度及国际热钱走向，这不仅对新兴市场汇价及股市都有影响，亦会决定国际市场上有色、煤炭等大宗商品价格趋势。

光大证券在昨日跌停后，今日收盘续跌5.87%，报10.27元，成交1.44亿股，两日累计跌幅基本符合市场人士此前对其复牌后不会超过两个跌停的预期。

中国7月外汇占款继续负增长，为减少245亿元。基于对美联储可能9月就缩减刺激政策的预期，近期新兴市场的股市和汇市均面临沉重压力，印度卢比周二跌至纪录低点，印尼卢比亦刷新四年低位。

沪深300指数.CSI300收跌0.17%，报2,308.589点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,311.4点，涨0.16%，成交884,448手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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