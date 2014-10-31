沪综指收升1.2%续创20个月新高

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京10月31日 - 中国股市沪综指周五收升1.2%续创20个月新高，受银行、煤电等权重股板块带动。分析师指出，近日市场风格转换明显，增量资金积极涌入权重股，但今日银行股涨幅过快，对资金消耗较大，同时创业板下跌杀伤力也较明显。后市大盘料将在2,400点附近展开震荡。
沪综指.SSEC收报2,420.18点，涨29.1点或1.22%，此前高点为2013年2月18日2,421.56点，该指数本周涨5.12%，创21个月最大单周涨幅，月线连续第六个月上涨；上证A股今日成交2,497亿元人民币，上日为2,263亿元。
“本轮上证综指创新高就是一些权重，银行、金融、地产、钢铁，传统的一些蓝筹股涨幅比较大。“ 国都证券策略分析师肖世俊称。
中银国际证券策略分析师周荣华表示，本周沪港通延期后，两地相继释放的正面表态利于低估值蓝筹板块的表现，同时市场预期央行推出的货币宽松工具具有定向降准的作用，引发了市场风险偏好的提升和投资者对蓝筹股的关注。
中国南车(601766.SS)和中国北车601299.SS合并可能出现新进展，提升了市场对国企改革预期题材的关注，对中字头的大盘蓝筹股都带来了情绪上的提振。另在经济数据低迷背景下，经济政策重心更加倾向稳增长，以高铁基建类为代表的权重板块将直接受益。
肖世俊称，银行股业绩稳定，沪港通开闸预期临近都对银行估值修复行情形成支撑。上证银行股指数.SSEBKI收涨3.59%，南京银行(601009.SS)收升9.49%，山煤国际(600546.SS)收报涨停至5.14元。
沪深300指数.CSI300收报2,508.325 点，涨1.6%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,518.8点，涨2.22%，成交1,075,488手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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