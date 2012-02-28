沪综指小幅收涨刷新近三个半月高位

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月28日电---中国股市沪综指周二小幅收升再度刷新近三个半月高位,且为连续第八日上涨.连涨後的获利回吐压力令大盘走势震荡但整体盘升趋势未改.分析人士认为,短线股指或将在2,400点上方震荡整固,以消化获利盘及套牢盘.
沪综指 .SSEC 收报2,451.857点,涨4.800点,或0.2%,刷新去年11月17日2,463.046点以来最高收位.今日沪市A股成交金额萎缩至约1,067亿元人民币,昨日为1,443亿元.
第一创业证券分析师郭树华称,目前大盘在2,500点位面临较大阻力,预计短期走势将以调整为主,但幅度不会太大.而随着政策利好已在上涨上得到体现,後续还要看是否再次推出或落实相关利好政策.
今日金融板块整体走势较强,拉动股指尾盘回升.其中沪股安信信托 600816.SS 收报涨停至16.39元.
沪深300指数3月合约 CIFH2 尾盘报2,675.6点,跌0.14%,成交量为319,048手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。