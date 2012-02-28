沪综指小幅收涨刷新近三个半月高位

路透北京2月28日电---中国股市沪综指周二小幅收升再度刷新近三个半月高位,且为连续第八日上涨.连涨後的获利回吐压力令大盘走势震荡但整体盘升趋势未改.分析人士认为,短线股指或将在2,400点上方震荡整固,以消化获利盘及套牢盘.

沪综指 .SSEC 收报2,451.857点,涨4.800点,或0.2%,刷新去年11月17日2,463.046点以来最高收位.今日沪市A股成交金额萎缩至约1,067亿元人民币,昨日为1,443亿元.

第一创业证券分析师郭树华称,目前大盘在2,500点位面临较大阻力,预计短期走势将以调整为主,但幅度不会太大.而随着政策利好已在上涨上得到体现,後续还要看是否再次推出或落实相关利好政策.

今日金融板块整体走势较强,拉动股指尾盘回升.其中沪股安信信托 600816.SS 收报涨停至16.39元.

沪深300指数3月合约 CIFH2 尾盘报2,675.6点,跌0.14%,成交量为319,048手.(完)