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中国财经 | 2013年 9月 4日 星期三 15:11 BJT

沪综指微收升续创两个半月新高 钢铁板块接力领涨

路透上海9月4日 - 中国股市沪综指周三收市微涨，续创两个半月收盘新高。分析师指出，昨日领涨的金融地产板块后续冲劲不足，虽然钢铁等板块补涨，但不足以调动投资者继续追涨，大盘又陷入高位震荡走势。

沪综指.SSEC收报2,127.618点，涨4.506点或0.21%，此前收盘高点为6月19日的2,143.45点；上海A股今日成交额为1,162亿元人民币，上日为1,122亿元.

“金融地产属于脉冲性反弹，前期调整时间过长，技术性冲高难持久，大盘出现高位震荡并不奇怪。”山西证券分析师杜亮指出

他说，从近阶段走势，钢铁板块被外界称为“末日板块”，往往意味着阶段性行情进入尾声。预计后市大盘可能会下一台阶，重新进入区间震荡走势。

钢铁股今日大多涨幅居前，国内最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)收升5.88%。

沪深300指数.CSI300收跌0.16%，报2,350.699点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,347.2点，跌0.04%，成交497,972手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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