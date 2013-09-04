沪综指微收升续创两个半月新高 钢铁板块接力领涨

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
路透上海9月4日 - 中国股市沪综指周三收市微涨，续创两个半月收盘新高。分析师指出，昨日领涨的金融地产板块后续冲劲不足，虽然钢铁等板块补涨，但不足以调动投资者继续追涨，大盘又陷入高位震荡走势。
沪综指.SSEC收报2,127.618点，涨4.506点或0.21%，此前收盘高点为6月19日的2,143.45点；上海A股今日成交额为1,162亿元人民币，上日为1,122亿元.
“金融地产属于脉冲性反弹，前期调整时间过长，技术性冲高难持久，大盘出现高位震荡并不奇怪。”山西证券分析师杜亮指出
他说，从近阶段走势，钢铁板块被外界称为“末日板块”，往往意味着阶段性行情进入尾声。预计后市大盘可能会下一台阶，重新进入区间震荡走势。
钢铁股今日大多涨幅居前，国内最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)收升5.88%。
沪深300指数.CSI300收跌0.16%，报2,350.699点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,347.2点，跌0.04%，成交497,972手。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。