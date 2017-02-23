专访：证券监管新政气象万千 QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事

记者 毕晓雯

路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。

做为从事QFII(合格境外机构投资者)逾十几年的资深专家，王焱东周四在接受路透专访时指出，过去十多年海外投资者一直有个偏见，认为A股市场就是个赌场，因为它不按资本配置这个原则运行。

“但再融资政策重新明确了这个原则，这对资本市场发展是长期利好。”他称，“而只有一个健康的资本市场，才会吸引到更多的海外长期投资者。”

王焱东是首批通过QFII进入中国A股市场的投资人，他还清楚地记得，中国证券市场对QFII开放之初正好赶上了股权分置改革的大潮，而当时的股权分置改革对A股是个很重要的事件，并且解决了遗留的股权流通问题。

“再融资问题的改革、规范，不亚于另一场股权分置改革。”他称。

他认为，未来A股加入MSCI指数是必然的，同时中港两地的市场估值和定价也会逐步趋于一致。随着资本市场的改革和开放更加完善，相信越来越多的境外投资者，会坚定看好中国证券市场的长期机会。

“至于我自己，我看好的原因就两个，”一是近期的市场改革和政策是利好的；二是A股过去一年的表现和目前部分大盘股估值吸引以及中小盘股估值回落的迹象看，A股本身的投资价值也越来越显著。

他还透露，海外投资者目前青睐的股票有以下三类：有估值优势的股票，例如A股比H股便宜的标的；稀缺性优势的股票，例如部分医药、消费、家电、科技，甚至地域上在海外没有的标的；另外就是业绩稳定、财务健康、分红稳定的企业。

“我希望我的大多数决策是投资并分享所投企业的成长，而且是可以买入后持有一年甚至更久的投资。”他称。

中国证监会上周五祭出A股再融资新政这个“杀手锏”，明确上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。

**新政带来新气象**

过去很长一段时间，众多资本市场的参与者在本质上脱离了资本配置这个理念。企业通过资本市场募资变成了造壳、圈钱、套现：卖方通过资本市场赚取佣金；而买方通过资本市场投机、赚快钱，而并非投资。甚至以前一些监管制度上也有很多漏洞。

“这些都不是有效的资本配置。资本配置是应该让有限的资金投入到最有需要并且能创造价值的企业中去。”王焱东指出。

他表示，大多制造业、服务业所创造的社会价值是看得到、摸得着的，而金融业所创造的价值是比较抽象的。简单说金融业所创造的价值应该是把钱投到这些最能够创造价值的制造业、服务业中去，否则就是炒股、套利，没有创造社会价值。“我们应该回归有效资本配置的本质，”他说。

而从另一个角度看，股权的融资成本应该是高于其他模式，例如债务的融资成本。一个好的企业不应该随意进行股权的融资，除非是通过股权融资所募集的资金可以创造出与公司现有ROE相当或更高的水平，否则通过股权融资既是降低公司ROE的。

他称，而在A股很多再融资和募投项目所创造的ROE并不高，因为他们只是在随着市场热点讲故事、讲题材，甚至就是将募集资金投入金融产品空转，脱离实体经济。

“综上所说，此次新政是将资本市场拉回到资本配置这个定位的重要一步。虽然在执行上可能还会出现各种坎坷和磨合，但这个对资本市场的长期健康发展是重要的。”他表示。

不过，王焱东也指出，新股发行和股指期货都还有很大完善空间需要做。IPO发行过去几年是超募，现在又变成上市首日44%清一色的上涨再加几个涨停板，在这种情况下海外投资者很难有效的参与到新股发行这个环节。

“A股资本市场衍生产品比较缺乏。已有的股指期货本质上是帮助投资者做对冲减少波动，反而变成了放大市场波动的工具。对使用衍生品包括股指期货应该有更加清晰的政策指引。”他指出。

他认为，证券市场长期健康发展来看，引导长期投资者投资长期价值企业、退市制度、更好地与国际市场的融合，都是监管层未来需要考虑的。

都说投资家最后就是哲学家，不能免俗，记者还问了他十几年来的投资经验，他谈到的关于对房地产股票投资的经验很有意思。

他说，以前投资一间公司，总是希望公司能成为百年老店，但投资地产公司就应该买他有限的寿命，因为未来中国地产公司的空间会变小，留给中小地产公司的空间就更小。

“中小开发商的生意并不是可持续业务，如何要在短时间内完成30到100块的价差，那就剩下卖公司、私有化、被收购这几种途径。所以地产公司中谁最被低估，谁最有可能被私有化，这才是大家应该买的。”他称。（完）