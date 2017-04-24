沪综指盘初跌近1.9%至逾三个月新低 受避险情绪升温拖累

路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一盘初跌近1.9%，至逾三个月新低。分析师指出，大盘低开后迅速下探，成交量同步放大，个股普跌。近期国内加强金融监管，对短期流动性预期和风险偏好形成制约。

而从海外层面来看，正在进行中的法国大选，令国际金融市场不确定性风险加大，A股和海外市场联动性有所加强。

沪综指.SSEC早盘初一度下探至3,113.687点，跌幅1.87%；此前盘中低点为1月20日的3,095.21点。

“还是避险情绪升温所导致的吧。”首创证券分析师邵帅称。

他指出，从技术上看，上周后半段股指反弹未能成功收复五日均线，大盘阶段性底部并未探明，市场仍处于寻底探底过程中，在此位置多空双方的争夺将会比较激烈，股指波动也会加大。（完）