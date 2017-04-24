沪综指盘初跌近1.9%至逾三个月新低 受避险情绪升温拖累

穆迪称没有重估中国评级的具体时间表
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一盘初跌近1.9%，至逾三个月新低。分析师指出，大盘低开后迅速下探，成交量同步放大，个股普跌。近期国内加强金融监管，对短期流动性预期和风险偏好形成制约。
而从海外层面来看，正在进行中的法国大选，令国际金融市场不确定性风险加大，A股和海外市场联动性有所加强。
沪综指.SSEC早盘初一度下探至3,113.687点，跌幅1.87%；此前盘中低点为1月20日的3,095.21点。
“还是避险情绪升温所导致的吧。”首创证券分析师邵帅称。
他指出，从技术上看，上周后半段股指反弹未能成功收复五日均线，大盘阶段性底部并未探明，市场仍处于寻底探底过程中，在此位置多空双方的争夺将会比较激烈，股指波动也会加大。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透上海5月24日 - 中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。