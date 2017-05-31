沪综指受减持利好提振早盘上涨 但区间震荡格局短期难改

路透上海5月31日 - 中国股市周三早盘上涨，小长假归来后的首个交易日录得开门红。分析师指出，虽然证监会上周末发布减持新规以及央行对流动性表态，有助于提振市场人气，但市场弱势已久，市场信心很难迅速扭转，大盘料仍会维持区间震荡走势。

开盘6分钟，沪综指.SSEC报3,125.298点，涨15.239点或0.49%。

“减持新规是个好消息，但目前仍是弱市啊，感觉上大家的操作策略还是高抛低吸。”东北证券策略分析师沈正阳预计，未来个股行情可能会趋于活跃。

因公众假期，中国股市周一和周二闭市，周三恢复交易。

中国证监会上周六发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排，规定大宗交易减持出让方与受让方均需遵守交易所关于减持数量、持有时间等规定。

而中国央行旗下媒体金融时报上周五晚间援引央行表示，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作。央行表示，已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪，将搭配好跨季资金供给，保持流动性基本稳定，稳定市场预期。（完）