上证所和证监局正对今日股市异动原因进行调查--证监会

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京/上海8月16日 - 中国证监会新闻发言人周五表示，上海证交所和上海证监局正对今日股市异常波动的原因进行调查，目前尚无调查结论。
“证监会经过调查后会给大家一个说法，光大也有责任查明原因。”证监会发言人在例行周会上指出，“证监会将秉持既有的监管理念。”
光大证券(601788.SS)午后临时停牌，随后刊登公告称，公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，现正在进行相关核查和处置。光大证券其他经营活动保持正常。
中国股市沪综指.SSEC周五早市出现异常波动，早市尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘最终收升逾3%。午后在光大证券自营误操作消息传出后，大盘收跌0.64%。（完）
(发稿 丁琦；撰写 林琦; 审校 林高丽)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。