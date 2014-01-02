第二批公司获A股IPO批文

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月24日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透上海1月2日 -继首批五家公司启动A股IPO程序后，又有六家公司获得中国证监会的IPO批文，中国证券报周四报导，这六家公司包括在上海证交所上市的陕西煤业，在深圳证交所上市的众信旅游、良信电器、炬华科技、奥赛康和天保重装。
其中除陕西煤业外，其余五家已在深圳证交所刊登招股意向书，其中众信旅游和良信电器分别拟发至多1,700万股及不超过2,154万股，将在中小板上市。
此外炬华科技、奥赛康和天保重装拟发行股数则分别为至多2,500万、不超过7,000万及2,570万，拟登陆创业板。
暂停逾一年的中国A股首次公开发行（IPO）在2013年最后一日重启，五家公司周二宣布启动程序。在市场一直担忧的利空因素“靴子落地”，股债市反应相对平静。（完）
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。