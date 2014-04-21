中国股市短期关注IPO再启预期与业绩下行冲击--中信证券

路透北京4月21日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告认为，短期IPO(首次公开发行)重启再临对市场情绪有不利影响，对创业板影响更大；同时货币政策难以从定向宽松转为全面宽松，未来股市风险溢价还有上行空间。而基本面预期是决定市场中期走势的核心因素之一。

报告指出，IPO重启在即，投资者情绪将受负面影响。本周财报公布高峰来临，盈利增速下滑趋势与幅度将进一步明确；同时房地产领域风险在逐步提升，并成为市场共识，而短期市场难以形成风险迅速化解的预期。

“整体上，我们对后市判断依然谨慎，本周建议关注IPO再启预期与业绩下行的冲击。”报告称。

报告预计，IPO重启最快可能在5月，首批上市的已过会26家企业融资需求可能接近200亿元人民币，今年8-9月可能迎来IPO高潮。预计今年剩余七个月可能有224家企业进行IPO，总资金需求大约在6,100亿元。IPO重启再临对创业板有压制作用。

在中国证监会上周五修订IPO审核流程后，多家拟上市企业连夜公布招股说明书申报稿。这是时隔一年半后首次有IPO排队企业进行预披露，意味着证监会发审会重启的临近。

中信报告并称，A股本周将有高达1,767份的2013年年报和2014年一季报公布，是2014年以来财报披露最密集的一周。本周密集公布的财报将进一步确认A股盈利增速下滑的趋势与幅度，预计2013年三季度至2014年一季度同比增速分别是21.5%/13.1%/8.3%。

报告还认为，二季度央行在公开市场会实现净投放，货币政策会出现结构性调整，但是全面的调降存款准备金率可能性较小，总量层面的放松并非对症下药。除非货币政策出现全面的总量层面的转向，否则风险溢价未来仍有上行空间。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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