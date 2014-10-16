12家新股启动IPO程序月底集中发行 数千亿元资金再扎堆

路透上海10月16日 - 继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司周四均刊登招股意向书，启动A股首次公开发行（IPO）程序，包括11家新获发行批文的公司，以及一家之前暂缓发行的公司重启发行。

发行公告显示，这12家公司的网上申购日及网下缴款日集中在10月23日、24日和27日，资金解冻日分布在10月28日至30日三天。按此前的申购冻结资金情况，估计有6,000亿至1万亿元人民币资金扎堆参与新股申购。

本轮新股申购中，有七家沪市公司，包括中科曙光、福达股份等六家新获批文公司，而1月已启动发行、但因重大诉讼事项而暂缓发行的江苏石英股份，因诉讼事项已解决，重启新股发行程序，并放弃1月初的询价结果重新询价。深市中小板和创业板分别为两家和三家。

按中国证监会之前表态，从今年6月至年底，计划发行新股100家左右。截止目前，有55家获发行批文，符合之前证监会关于新股发行节奏“各月大体均衡”的表态。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。