沪综指受PMI数据不佳影响缩量收跌

路透北京1月2日 -中国股市沪综指周四缩量收跌。分析师指出，新年首个交易日，受PMI数据不佳影响，大盘震荡下跌，中上游产业股票领跌，结构性行情特征仍明显，而下周补缴准备金将致资金面仍偏紧，料短期行情仍将延续震荡走势。

沪综指.SSEC收报2,109,387点，跌6.591点或0.31%，上证A股今日成交额618亿元人民币，上日为713亿元。

“PMI数据显示中国经济趋弱，跌的话还是和它有关系的。”华创证券策略分析师胡国鹏表示。

他称，以往每年1至3月份周期性行业的股票表现较强，今年和往年的行情将会有所不同，主要原因还是在于整个经济的趋弱。

中国宏观经济先行指标--12月官方制造业PMI较上月出现回落，亦不及此前的市场预期，经济增长仍面临一定下行压力。

胡国鹏认为，近期新股包括一些大盘股将密集上市，将对市场短期走势和对相关板块的估值产生影响。

继首批五家公司启动A股IPO程序后，又有六家公司获得中国证监会的IPO批文。

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.02%，走势弱于大盘。

沪深300指数.CSI300收报2,321.978点，跌0.35%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报2,334.0点，跌0.60%，成交507,285手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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