投行Jefferies上调沪综指及恒生国企指数目标 潜在升16%及27%

该行分析师居燕苏在其报告中称，沪综指由年初至今累计涨28%并已超越预估目标，国企指数亦接近“到价”。由于中国高储蓄率高、股市浸透率低，预期风险合理化、网上交易得到放宽以及社交媒体的帮助下，将令资产再配置的速度加快。

“预期在流动性充裕以及政策宽松之下，A股的基本因素逐渐改善，并对市场下半年出现的另一波升浪提升支持。”她说。

报告指出，预期深港通将于下半年推出，标志着中国资本市场全球化和人民币国际化稳步推进。随着法律、监管和税务问题基本厘清，预计深港通实行过程顺利，每日额度和总额度提前增加。

“股市进一步互联互通，将有助A股纳入世界指数...估计10年内外资持有A股市值的比例可能达15-20%。”报告并称。

中国和香港股市周四早盘盘中由跌转升，沪综指收涨1.95%，报4,163.93090点；国企指数则升0.3%，报14,514.57点。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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