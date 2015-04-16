投行Jefferies上调沪综指及恒生国企指数目标 潜在升16%及27%

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透香港4月16日 - 投行Jefferies的报告称，将沪综指.SSEC和恒生国企指数.HSCE目标分别上调至4,850点和18,500点，较现水平约有16%及27%上升空间。
该行分析师居燕苏在其报告中称，沪综指由年初至今累计涨28%并已超越预估目标，国企指数亦接近“到价”。由于中国高储蓄率高、股市浸透率低，预期风险合理化、网上交易得到放宽以及社交媒体的帮助下，将令资产再配置的速度加快。
“预期在流动性充裕以及政策宽松之下，A股的基本因素逐渐改善，并对市场下半年出现的另一波升浪提升支持。”她说。
报告指出，预期深港通将于下半年推出，标志着中国资本市场全球化和人民币国际化稳步推进。随着法律、监管和税务问题基本厘清，预计深港通实行过程顺利，每日额度和总额度提前增加。
“股市进一步互联互通，将有助A股纳入世界指数...估计10年内外资持有A股市值的比例可能达15-20%。”报告并称。
中国和香港股市周四早盘盘中由跌转升，沪综指收涨1.95%，报4,163.93090点；国企指数则升0.3%，报14,514.57点。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。